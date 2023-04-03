Объявлены предельные ставки по депозитам в тенге на май

Казахстанский фонд гарантирования депозитов сохранил предельные ставки по депозитам в тенге на май 2023 года на уровне апрельских значений ввиду сложившейся конъюнктуры на депозитном рынке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

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КФГД обращает внимание на то, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. В связи с чем банки, в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации, вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных Фондом предельных ставок вознаграждения.

С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице: