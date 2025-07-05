Oceanman: победит сильнейший

Спорт
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

На Капшагайском побережье стартовал международный турнир Oceanman Kazakhstan-2025, в котором принимают участие свыше 2 тыс. пловцов из 18 стран, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Oceanman Open Water – это несколько стартов, проводимых ежегодно в разных точках мира и объединенных в один чемпионат. В Алматинской области популярное спортивное событие проводится четвертый год подряд.

Участников капшагайских заплывов поприветствовал президент мировой серии Oceanman Фермин Эгидо. По его словам, казахстанские этапы состязаний отличаются массовостью и хорошей организацией. Победители и призеры нынешних стартов пройдут в финальный тур Oceanman Worldwide Championship, который состоится в декабре в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

В свою очередь аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил, что турнир, уже ставший для Конаева традиционным, играет важную роль в пропаганде массового спорта. Именно такие масштабные состязания помогают воспитывать спортсменов высокого класса, а также служат хорошим стимулом для развития отечественного туризма.

В программе соревнований несколько туров: полный Oceanman на 10 км, заплыв на 5 км (Half Oceanman), двухкилометровый спринт, детский старт на 500 м, а также эстафета 3х500 м.

В первый соревновательный день прошли заплывы на 10 и 5 км. Победителем десятикилометрового марафона среди мужчин стал алматинец Лев Черепанов. Второе и третье места заняли соответственно спортсмен из Узбекистана Азаматжон Туляганов и представитель ОАЭ Борисс Грахловскис.

Среди женщин первой финишную черту пересекла пловчиха из Алматы Ирина Лазарева. Серебряным призером стала москвичка Александра Астраханцева, на третьем месте – алматинка Асылжан Байгужинова.

В заплывах на 5 км лидировали Родриго Малан из Дубая, астанчанин Станислав Редько и карагандинец Тимофей Лебедев. Пьедестал почета среди женщин полностью заняли казахстанки – алматинка Газиза Кумакбаева, Диляра Мурат из Астаны и Анастасия Меркелова из Лисаковска. Турнир завершится завтра.

#Спорт #плавание #Oceanman Open Water

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