Офис Международной Федерации бирманского бокса откроют в Казахстане

Спорт

Как отметил Первый вице-президент Всемирной Федерации бирманского бокса Денис Владимиров, Казахстан сейчас является отличной площадкой для любой международной организации, которая хочет открыть свое представительство, офис, штаб-квартиру.

Фото: burmeseboxing.kz

В Астане прошла республиканская конференция Федерации Бирманского бокса Республики Казахстан. В работе конференции приняли участие руководители областных филиалов организации. В ходе пленарной работы были подведены итоги работы за   2022 год, и определены приоритетные задачи на 2023 год, передает Kazpravda.kz.

В рамках мероприятия Первый вице-президент Всемирной Федерации бирманского бокса Денис Владимиров (Российская Федерация) озвучил решение Центрального аппарата Международной Федерации бирманского бокса об открытии в Астане официального Офиса организации. Кроме этого, президентом Всемирной Федерации бирманского бокса господином Аунг Тейн было принято решение не только открыть Официальный офис Международной Федерации в Астане, но и назначить руководителя Казахстанской Федерации бирманского бокса Кайрата Мукатова вице-президентом Всемирной Федерации бирманского бокса.

Как отметил в своем выступлении Денис Владимиров, Казахстан является лидером центрально-азиатского региона с большим потенциалом роста, как экономического так и социального.

"Казахстан не задействован в определенных международных процессах, которые негативно складываются на полярность нашего мира. Поэтому Казахстан сейчас является отличной площадкой для любой международной организации, которая хочет открыть свое представительство, офис, штаб-квартиру. Поэтому мы приняли решение об открытии Офиса Международной Федерации бирманского бокса именно в вашей стране. Хотелось бы отметить что Федерацией бирманского бокса Казахстана проведена огромная работа. Бирманский бокс развивается в Казахстане во всех регионах. Множество тренеров, спортсменов. На последнем чемпионате было представлено более 300 спортсменов. Это действительно показатель высокой работы, и не оценить ее было бы кощунством с нашей стороны. Поэтому мы и прибыли здесь не просто посмотреть, а именно составить соответствующие документы для соблюдения всех юридических норм действующих при регистрации международных организаций на территории Республики Казахстан", - сказал он.

В свою очередь руководитель Федерации бирманского бокса Республики Казахстан, вице-президент Всемирной Федерации бирманского бокса Кайрат Мукатов отметил, что открытие в Астане Международного офиса предполагает именно координационную работу, организацию точки "принятия решений".

"Это оценка нашей работы, это огромное доверие от президента федерации. В Казахстане за два года мы сделали большую работу. Теперь у нас впереди есть работа в мире. Мы выходим уже за границы нашей республики. Что касается "центра принятия решений", мы уже с Денисом Владимировичем обсудили предстоящий чемпионат Азии, обсуждаем чемпионаты мира. Как это будет выглядеть, где это будет. Примерные локации. Казахстан вполне подходит для проведения таких турниров. У нас есть суперсовременные стадионы, спорткомплексы. Казахстан очень конкурентный в боевых видах искусств. Думаю, в ближайшем будущем мы будем здесь встречать чемпионаты мира и чемпионаты Азии", – отметил Кайрат Мукатов.

Как отмечают в федерации, бирманский бокс пока не стал официальным видом спорта в Казахстане. В настоящее время Министерство культуры и спорта ведет процесс аккредитации Федерации бирманского бокса Республики Казахстан. Спортсмены заявляют о необходимости ускорения процедуры аккредитации, только таким образом бирманский бокс в Казахстане получит те же права, что и другие виды спорта.

Федерация Бирманского Бокса Казахстана была учреждена 5 апреля 2021 года. Главой федерации является призер чемпионата мира по панкратиону среди ветеранов Кайрат Мукатов.

Федерация входит в ассоциацию боевых искусств Казахстана, её члены принимают активное участие в чемпионатах мира.

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