Охрану правопорядка в РК обеспечивают 15 тыс. человек

Паводки
10

В аварийно-спасательных мероприятиях участвуют порядка 5,5 тыс. сотрудников ОВД, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

Производится очистка арыков, уложено свыше 115 тыс. мешкотар. Полицией уже эвакуировано 12,6 тыс. человек, в том числе более 290 – вертолетной техникой. Такие данные привел на брифинге в Республиканском информационном штабе официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев.

«Оцеплены пострадавшие населённые пункты в 39 районах. Под охраной полиции сейчас находится 1 266 покинутых жилых домов и иных объектов. Фактов мародерств не зафиксировано. Организовано безопасное пребывание граждан в 87 крупных пунктах временного размещения», - сказал спикер.

Кроме того, введено и поддерживается ограничение движения на 17 участках дорог республиканского значения. Из зон подтопления организованными колоннами патрульной полицией сопровождено более 3,5 тыс. единиц автотранспорта. Обеспечивается охрана стратегических объектов: 70 объектов питьевого водоснабжения и 91 – водного хозяйства.

Сегодня в противопаводковых мероприятиях задействовано максимальное число сотрудников и военнослужащих. В случае ухудшения ситуации определены дополнительные резервы сил и средств для переброски из других регионов.

#казахстан #полиция #паводок

Популярное

Все
Древний Сарайшык не пострадал от наводнения
Казахстан впервые не будет представлен на Олимпиаде в тяжелой атлетике
Крупнейшая за 40 лет заполняемость водохранилищ наблюдается в Казахстане
С начала паводков в РК исследовано более 4 тыс. проб воды
В Костанайской области восстанавливают работу мобильной связи и интернета
Минобороны выделил дополнительные силы для борьбы с паводком
Первые жертвы: двое мужчин погибли в результате паводка в Кульсары
Бектенов проверил паводковую ситуацию в Кульсары
«Их вой был, как по сердцу ножом»
В зонах бедствия несут службу около 3 тыс. медработников
Около 3,8 тыс. тонн гумпомощи собрано для пострадавших от паводков в Казахстане
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Быть или не быть – вот их вопрос
Глава Минводресурсов рассказал о текущей паводковой ситуации в Казахстане
Как планируют развивать Мангистаускую область
В Казахстан вернулся старинный Коран на тюркском языке
Ушел из жизни человек, которому Всевышний дважды даровал жизнь
В правительстве Казахстана новый вице-премьер
Казахский жокей на японском скакуне заработал 360 тыс. долларов
Темные переулки Алматы как бы стали светлее и безопаснее благодаря Lightman
Нужно незамедлительно оказать помощь пострадавшим от паводка – Бектенов
Мажилисмены выехали в пострадавшие от паводков регионы
Казахстан предложил китайским инвесторам реализовать проекты в углехимии
Вода не отступает. Люди – тоже
Рекомендации по профилактике отравлений в период паводка дал Минздрав
Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким Сабита Досанова
Рыбакина и Коллинз прокомментировали финал в Майами
Волонтер живет в каждом из нас
Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Идите в театр, и будет вам счастье
Ему ребята верят
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз

Читайте также

Около 3,8 тыс. тонн гумпомощи собрано для пострадавших от п…
«Их вой был, как по сердцу ножом»
Первые жертвы: двое мужчин погибли в результате паводка в К…
Бектенов проверил паводковую ситуацию в Кульсары

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]