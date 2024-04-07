Охрану правопорядка в РК обеспечивают 15 тыс. человек

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Производится очистка арыков, уложено свыше 115 тыс. мешкотар. Полицией уже эвакуировано 12,6 тыс. человек, в том числе более 290 – вертолетной техникой. Такие данные привел на брифинге в Республиканском информационном штабе официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев.

«Оцеплены пострадавшие населённые пункты в 39 районах. Под охраной полиции сейчас находится 1 266 покинутых жилых домов и иных объектов. Фактов мародерств не зафиксировано. Организовано безопасное пребывание граждан в 87 крупных пунктах временного размещения», - сказал спикер.

Кроме того, введено и поддерживается ограничение движения на 17 участках дорог республиканского значения. Из зон подтопления организованными колоннами патрульной полицией сопровождено более 3,5 тыс. единиц автотранспорта. Обеспечивается охрана стратегических объектов: 70 объектов питьевого водоснабжения и 91 – водного хозяйства.

Сегодня в противопаводковых мероприятиях задействовано максимальное число сотрудников и военнослужащих. В случае ухудшения ситуации определены дополнительные резервы сил и средств для переброски из других регионов.