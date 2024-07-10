Олимпиада в Париже: Токаев вручил государственный флаг капитану сборной Казахстана

Президент, Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент подчеркнул, что на спортсменов возлагается ответственная миссия достойно представить страну, и пожелал им успехов

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил Государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

На встрече со спортсменами национальной сборной Касым-Жомарт Токаев отметил, что игры в Париже – это долгожданное событие, к которому будет приковано внимание всего мира. По его словам, на этот турнир, где за первенство будут состязаться лучшие из лучших, отправляются сильнейшие юноши и девушки. Как подчеркнул президент, защита чести страны – ответственная и почетная обязанность.

«Мы возлагаем на вас большие надежды и будем всем народом болеть за вас. Отечественная спортивная школа всегда пользовалась высоким авторитетом. Наши спортсмены непременно возвращались на Родину с наградами. Уверен, вы с честью продолжите этот славный путь, а ваши достижения станут победой всего Казахстана. Взмывающее в вышину небесно-голубое знамя, несомненно, поднимает дух всего нашего народа», – сказал глава государства.

Как он отметил, для спортсменов РК создаются все необходимые условия.

«В городах и селах возводятся спортивные площадки. Только в прошлом году было открыто около 70 спортивных центров. В этом году будет возведено еще около 200 объектов. Как вы знаете, в структуре Национального олимпийского комитета произошли изменения. Создан Штаб по подготовке к Олимпийским играм. В страну приглашены опытные специалисты, среди которых и известный спортсмен Геннадий Головкин. Результат будет только тогда, когда каждый станет настоящим мастером своего дела. Наш народ с особым уважением относится к спортсменам», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства обратил внимание на то, что заслуги соотечественников, оставивших неизгладимый след в истории спорта, удостаиваются самой высокой оценки.

«Ярким подтверждением этому служит то, что имена Балуана Шолака, Кажымукана Мунайтпасова, Жаксылыка Ушкемпирова, Александра Винокурова, Бекзата Саттарханова, Ольги Рыпаковой присвоены лучшим спортивным объектам. Не сомневаюсь, что и вы сможете достичь высочайших достижений. Подрастающее поколение равняется на вас. Это большая честь», – сказал президент Казахстана.

Как было отмечено в выступлении, страна неизменно привержена политике мира и сотрудничества.

«На прошлой неделе в Астане успешно прошел саммит ШОС. Главной целью этого представительного мероприятия было укрепление диалога, дружбы и доверия между странами и народами. И такие приоритеты разделяет весь спортивный мир, поскольку, по сути, любое спортивное состязание – это прежде всего проявление солидарности, высоких устремлений и единства людей. Ценности, которые несут Олимпийские игры, выходят далеко за рамки просто спортивных достижений. Олимпийские игры выступают ярким олицетворением равенства, взаимного уважения и честной конкуренции как отдельных спортсменов, так и целых государств», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что на спортсменов возлагается ответственная миссия достойно представить страну, и пожелал им успехов.

«Все вы приложили невероятные усилия, чтобы завоевать путевки на эту Олимпиаду. Убежден, вы покажете свою лучшую форму и добьетесь хороших результатов. Вас будет поддерживать весь Казахстан. Конечно, стать чемпионом непросто. Народная мудрость гласит: «Тот, кто хранит честь, достигнет любой цели». Уверен, вы вернетесь победителями», – сказал глава государства.

Государственный флаг Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев вручил капитану национальной сборной Асланбеку Шымбергенову.

Основная часть сборной Казахстана приняла участие во встрече в режиме видеосвязи из Олимпийского центра «Акбулак» в Алматинской области, где спортсмены проводят завершающие тренировочные сборы перед играми в Париже.

С ответным словом к президенту обратились чемпион мира по боксу Асланбек Шымбергенов, победитель Азиатских игр по легкой атлетике Ольга Сафронова и призер Олимпийских игр по дзюдо Елдос Сметов.

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