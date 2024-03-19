Окна возможностей для региона

На прошедшем в Алматы форуме «Бизнес 5+1» (B5+1) состоялась дискуссия между представителями бизнеса, правительств, экспертного сообщества, инвесторами из пяти стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана) и США.

В ходе мероприятия обсуждались экономические возможности динамично развивающегося региона Центральной Азии по созданию благоприятной среды для привлечения новых инвесторов, а также определялись приоритетные политические меры, принятие которых может способствовать увеличению объема иностранных инвестиций и обеспечению доступа на региональные и международные рынки.

– Мы живем в период значительных изменений в геополитике. Государства региона это хорошо знают, так как находятся в географическом эпицентре происходящих сдвигов, – отметил в своем выступлении специальный помощник Президента США, старший директор по России и Центральной Азии в совете национальной безопасности Николас Берлинер. – Мы понимаем, что это нелегкое время, но в то же время с изменениями приходят возможности. Настоящий момент представляет собой возможность для стран ЦА продвигать новые партнерства, и Соединенные Штаты хотят быть конструктивным партнером – помогать им укреплять устойчивость и экономическую силу.

У Центральной Азии, по его словам, есть значительный потенциал, и чем сильнее будет соответствующий рынок, тем больше инвестиций привлечет он из США и других стран. В5+1 – катализатор региональной экономической интеграции, которая превзойдет границы географии региона. Более «связанная» Центральная Азия сможет лучше определить будущее каждой страны и удовлетворить потребности своих граждан. Соединенные Штаты поддерживают это видение, заметил Николас Берлинер.

О желании видеть регион в качестве единого, консолидированного экономического пространства в ходе форума заявлялось неоднократно. Эту тему поднимали американский ученый-гео­политик, советник трех президентов США по России и Евразии, основатель Института Центральной Азии и Кавказа Фредерик Старр, советник в ранге Hors Classe Директората международного партнерства Европейской комиссии Хенрик Хололей, директор Центра подот­четных инвестиций CIPE Эрик Хонтц и многие другие.

В числе аргументов приводились следующие: консолидация ЦА в качестве единого региона позволит европейским и заокеанским партнерам более эффективно строить свои взаимо­отношения с ним; в едином экономическом пространстве станет легче привести к единообразию законодательства в ключевых секторах, таких как торгово-логистическая отрасль, агробизнес, электронная коммерция, туризм, а также в области «зеленой» и возобновляемой энергетики.

– Руководители стран ЦА время от времени изучали возможности для совместной работы и периодически даже создавали объединения, – отметил в ходе пресс-конференции член правления, старший советник по безо­пасности и политическим программам Каспийского политического центра, посол Ричард Э. Хогланд. – Правда, ввиду различных причин работа в формате организации так и не воплотилась в реальность. Но наступает новый период: с 2018 года пять глав государств Цент­ральной Азии ежегодно собирались на встречи в формате С5 без +1 и ежегодно проводили саммиты. Думаю, им было бы очень важно создать официальную организацию или ассоциацию. Есть различные модели, например, АСЕАН в юго-восточной Азии, где страны сохраняют свою независимость, но при этом являются частью структуры, которая располагает большими экономическими возможностями. Если это произойдет, а мы будем на это надеять­ся, то в данном регионе состоится самое важное историческое событие с момента обретения странами своей независимости. Это будет новый вид независимости.

Стоит добавить, что потенциальными членами подобного рода союза на Западе видят и страны кавказского региона – Азербайджан, Грузию и Армению.

В этом же ключе обсуждалась возможность привлечения странами ЦА крупных инвестиций. Общий и более интегрированный рынок Центральной Азии, объединенный экономическими и деловыми связями, способен привлечь больше международных инвестиций и торговли как из США, так и из других стран мира.

По завершении форума было составлено итоговое коммюнике. В качестве рекомендаций экспертным сообществом был внесен ряд предложений в сфере агробизнеса, электронной коммерции, туризма и перехода к «зеленой» и возоб­новляемой энергетике.

Сельское хозяйство, говорится в коммюнике, вносит значительный вклад в региональный ВВП (от 5% в Казахстане до 25% в Узбекистане и других странах). Однако местные переработчики экспортируют менее 1% продукции на рынки соседних стран. В Ташкенте 15 сентября 2023 года подгруппа B5+1 по агробизнесу согласовала ряд мер по развитию трансграничной торговли, в том числе создание на региональном уровне рабочей группы из представителей государственных органов и бизнеса для разработки «дорожной карты» в этой сфере.

Отмечается также стремительное развитие рынка электронной коммерции в Центральной Азии. Прогнозируется, что с объема в 11 млрд долларов в 2023 году этот рынок вырастет почти до 150 млрд долларов в ближайшее десятилетие. Основными факторами, способствующими развитию, выступают повышение уровня доступа к Интернету, внедрение многочисленных платформ электронной коммерции и цифровых платежных систем.

Для расширения рынка электронной коммерции в ходе форума представлены следующие рекомендации со стороны подгруппы B5+1: подписание Межгосударственного соглашения о развитии электронной коммерции в Центральной Азии для согласования национальных законодательных и нормативных актов в этой сфере; определение источников финансовой поддержки и обучения предпринимателей, желающих развивать свой бизнес в сфере электронной коммерции.

Страны Центральной Азии осознают значимость регионального сотрудничест­ва и в сфере туризма как ключевого фактора для экономического роста и увеличения доходов. Ассоциация развития туризма Шелкового пути, включающая стран-участниц, способствует раскрытию коллективного потенциала региона. Однако доля туризма в региональном ВВП стран ЦА по-прежнему составляет менее 5% от национального показателя.

Это свидетельствует о неиспользованном потенциале сектора для экономик региона, в том числе по причине того, что туристы, как правило, останавливаются только в одной стране. Причина – отсутствие общих подходов и региональных стратегий, недостаточно развитая инфраструктура и острый дефицит квалифицированных кадров.

Для повышения регионального туристического потенциала со стороны региональной подгруппы B5+1 по туризму рекомендуется следующее: соз­дание региональной туристической бизнес-платформы «Шелковый путь Центральной Азии»; продвижение ЦА в качестве единого туристического направления, объединяющего культурные и исторические богатства региона; создание механизма для разработки общих подходов и стратегий в сфере туризма, включая туристический маркетинг, формирование единого бренда и развитие культурно-исторического туризма.

Еще одна важная тема – переход к «зеленой» и возобновляемой энергетике. Для стимулирования внедрения коммерчески доступных и привлекательных механизмов рекомендуется принять региональные стандарты для перехода к «зеленой» энергетике, активизировать государственно-частное партнерство с участием ассоциаций по «зеленой» экономике.