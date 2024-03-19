Окна возможностей для региона

Политика
13
Сергей Наговицын

Западные партнеры хотят видеть Центральную Азию в качестве единого в экономическом плане региона.

фото предоставлено организаторами форума B5+1

На прошедшем в Алматы форуме «Бизнес 5+1» (B5+1) состоялась дискуссия между представителями бизнеса, правительств, экспертного сообщества, инвесторами из пяти стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана) и США.

В ходе мероприятия обсуждались экономические возможности динамично развивающегося региона Центральной Азии по созданию благоприятной среды для привлечения новых инвесторов, а также определялись приоритетные политические меры, принятие которых может способствовать увеличению объема иностранных инвестиций и обеспечению доступа на региональные и международные рынки.

– Мы живем в период значительных изменений в геополитике. Государства региона это хорошо знают, так как находятся в географическом эпицентре происходящих сдвигов, – отметил в своем выступлении специальный помощник Президента США, старший директор по России и Центральной Азии в совете национальной безопасности Николас Берлинер. – Мы понимаем, что это нелегкое время, но в то же время с изменениями приходят возможности. Настоящий момент представляет собой возможность для стран ЦА продвигать новые партнерства, и Соединенные Штаты хотят быть конструктивным партнером – помогать им укреплять устойчивость и экономическую силу.

У Центральной Азии, по его словам, есть значительный потенциал, и чем сильнее будет соответствующий рынок, тем больше инвестиций привлечет он из США и других стран. В5+1 – катализатор региональной экономической интеграции, которая превзойдет границы географии региона. Более «связанная» Центральная Азия сможет лучше определить будущее каждой страны и удовлетворить потребности своих граждан. Соединенные Штаты поддерживают это видение, заметил Николас Берлинер.

О желании видеть регион в качестве единого, консолидированного экономического пространства в ходе форума заявлялось неоднократно. Эту тему поднимали американский ученый-гео­политик, советник трех президентов США по России и Евразии, основатель Института Центральной Азии и Кавказа Фредерик Старр, советник в ранге Hors Classe Директората международного партнерства Европейской комиссии Хенрик Хололей, директор Центра подот­четных инвестиций CIPE Эрик Хонтц и многие другие.

В числе аргументов приводились следующие: консолидация ЦА в качестве единого региона позволит европейским и заокеанским партнерам более эффективно строить свои взаимо­отношения с ним; в едином экономическом пространстве станет легче привести к единообразию законодательства в ключевых секторах, таких как торгово-логистическая отрасль, агробизнес, электронная коммерция, туризм, а также в области «зеленой» и возобновляемой энергетики.

– Руководители стран ЦА время от времени изучали возможности для совместной работы и периодически даже создавали объединения, – отметил в ходе пресс-конференции член правления, старший советник по безо­пасности и политическим программам Каспийского политического центра, посол Ричард Э. Хогланд. – Правда, ввиду различных причин работа в формате организации так и не воплотилась в реальность. Но наступает новый период: с 2018 года пять глав государств Цент­ральной Азии ежегодно собирались на встречи в формате С5 без +1 и ежегодно проводили саммиты. Думаю, им было бы очень важно создать официальную организацию или ассоциацию. Есть различные модели, например, АСЕАН в юго-восточной Азии, где страны сохраняют свою независимость, но при этом являются частью структуры, которая располагает большими экономическими возможностями. Если это произойдет, а мы будем на это надеять­ся, то в данном регионе состоится самое важное историческое событие с момента обретения странами своей независимости. Это будет новый вид независимости.

Стоит добавить, что потенциальными членами подобного рода союза на Западе видят и страны кавказского региона – Азербайджан, Грузию и Армению.

В этом же ключе обсуждалась возможность привлечения странами ЦА крупных инвестиций. Общий и более интегрированный рынок Центральной Азии, объединенный экономическими и деловыми связями, способен привлечь больше международных инвестиций и торговли как из США, так и из других стран мира.

По завершении форума было составлено итоговое коммюнике. В качестве рекомендаций экспертным сообществом был внесен ряд предложений в сфере агробизнеса, электронной коммерции, туризма и перехода к «зеленой» и возоб­новляемой энергетике.

Сельское хозяйство, говорится в коммюнике, вносит значительный вклад в региональный ВВП (от 5% в Казахстане до 25% в Узбекистане и других странах). Однако местные переработчики экспортируют менее 1% продукции на рынки соседних стран. В Ташкенте 15 сентября 2023 года подгруппа B5+1 по агробизнесу согласовала ряд мер по развитию трансграничной торговли, в том числе создание на региональном уровне рабочей группы из представителей государственных органов и бизнеса для разработки «дорожной карты» в этой сфере.

Отмечается также стремительное развитие рынка электронной коммерции в Центральной Азии. Прогнозируется, что с объема в 11 млрд долларов в 2023 году этот рынок вырастет почти до 150 млрд долларов в ближайшее десятилетие. Основными факторами, способствующими развитию, выступают повышение уровня доступа к Интернету, внедрение многочисленных платформ электронной коммерции и цифровых платежных систем.

Для расширения рынка электронной коммерции в ходе форума представлены следующие рекомендации со стороны подгруппы B5+1: подписание Межгосударственного соглашения о развитии электронной коммерции в Центральной Азии для согласования национальных законодательных и нормативных актов в этой сфере; определение источников финансовой поддержки и обучения предпринимателей, желающих развивать свой бизнес в сфере электронной коммерции.

Страны Центральной Азии осознают значимость регионального сотрудничест­ва и в сфере туризма как ключевого фактора для экономического роста и увеличения доходов. Ассоциация развития туризма Шелкового пути, включающая стран-участниц, способствует раскрытию коллективного потенциала региона. Однако доля туризма в региональном ВВП стран ЦА по-прежнему составляет менее 5% от национального показателя.

Это свидетельствует о неиспользованном потенциале сектора для экономик региона, в том числе по причине того, что туристы, как правило, останавливаются только в одной стране. Причина – отсутствие общих подходов и региональных стратегий, недостаточно развитая инфраструктура и острый дефицит квалифицированных кадров.

Для повышения регионального туристического потенциала со стороны региональной подгруппы B5+1 по туризму рекомендуется следующее: соз­дание региональной туристической бизнес-платформы «Шелковый путь Центральной Азии»; продвижение ЦА в качестве единого туристического направления, объединяющего культурные и исторические богатства региона; создание механизма для разработки общих подходов и стратегий в сфере туризма, включая туристический маркетинг, формирование единого бренда и развитие культурно-исторического туризма.

Еще одна важная тема – переход к «зеленой» и возобновляемой энергетике. Для стимулирования внедрения коммерчески доступных и привлекательных механизмов рекомендуется принять региональные стандарты для перехода к «зеленой» энергетике, активизировать государственно-частное партнерство с участием ассоциаций по «зеленой» экономике.

#экономика #Алматы #Центральная Азия #форум #Бизнес 5+1

Популярное

Все
Тонул на глазах у публики
Как лудоман себе в карты запретил играть
"Старая гвардия" Казправды
Моцарт от бокса
Казахский Пушкин или второй после Абая
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Творил несмотря на запреты
Красиво шить не запретишь
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Президент предложил изменить герб Казахстана
Кодекс преткновения
Куда уходит Каспий?
Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
Берут одни, отдают другие
Выбери меня: как в области Жетысу выбирали самую лучшую невестку
Массовая драка в одном из карагандинских ресторанов попала на видео
Казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий на турнире в Италии
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Какого цвета «честный» мед?
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети

Читайте также

О чем говорили на курултае
Консенсус путем диалога
Сенатор Бекназаров: Президент на курултае обозначил шаги по…
Экспертную платформу Taldau Talks презентовали в столице

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]