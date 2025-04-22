Большинство из них работает в сферах строительства, сельского хозяйства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 апреля 2025 года по разрешениям в Казахстане работает 13 891 иностранец, сообщает Kazpravda.kz

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 570 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 439 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

В основном привлеченные иностранцы относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4 541 и 1 023 человека соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 709 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3 609 человек.

Большинство из них работает в сферах: строительства – 5, 1 тыс. человек, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1,6 тыс. человек, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1,3 тыс. человек, обрабатывающей промышленности – 1,2 тыс. человек.

Трудовые мигранты приезжают из следующих стран: Китай – 4 885, Узбекистан – 1 614, Индия – 1 150, Турция – 1 124 человек.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Минтруда ежегодно устанавливает квоту на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота была установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц, а с марта этого года, в связи с заявками местных исполнительных органов, она увеличена до 16,5 тыс. единиц.