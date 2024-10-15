Около $150 млрд прямых инвестиций планируют привлечь в республику

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт правительства РК
Министр рассказал о ходе реализации задач по запуску нового инвестиционного цикла, поставленных президентом в своем послании.
Для этих целей актуализирована Концепция инвестиционной политики до 2029 года. Ее главная цель – привлечение не менее $150 млрд прямых иностранных инвестиций и увеличение их притока в основной капитал до 23% к ВВП. В этом году будет запущено 70 новых проектов, из которых 34 уже начали производство.
В рамках ратификации Межправительственного соглашения с Катаром запланирована реализация 9 проектов с привлечением порядка $20 млрд инвестиций в промышленные и инфраструктурные проекты.
«Интерес к Казахстану в качестве инвесторов в этом году активно проявляют финансовые институты группы Исламского банка и инвестиционные фонды Персидского залива. В ближайшее время ожидается подписание соглашения с Исламским Банком Развития на сумму более $1 млрд о финансировании и реализации водных проектов. Есть также предварительное намерение о финансировании порядка 30 проектов в Казахстане на сумму более $7 млрд в таких секторах, как управление водными ресурсами, строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры, здравоохранение, нефтегазовый сектор, образование», — сообщил Н. Байбазаров.