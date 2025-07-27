Около 20 процентов сотрудников покинут NASA

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Примерно 20 процентов сотрудников - 3870 человек - покинут Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Порядка 14 тыс. сохранят свои места, сообщило в субботу, 26 июля, агентство dpa со ссылкой на представительницу агентства. 

С января администрация президента США Дональда Трампа проводит масштабные сокращения в госучреждениях и научных институтах. В марте в NASA объявили, что будут сокращены 23 сотрудника, в том числе Кэтрин Кельвин, - главный научный сотрудник в агентстве и старший советник по вопросам изменения климата.

"В целях оптимизации штата и в соответствии с указом исполнительных структур NASA начинает поэтапный подход к сокращению штата", - указывали тогда в ведомстве.

Трамп назначил временно исполняющего обязанности агентства. В июле Трамп назначил министра транспорта Шона Даффи временно исполняющим обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Также на фоне конфликта с Илоном Маском президент США отозвал кандидатуру миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана на пост директора.

В июне агентство Reuters сообщило, что Белый дом инициировал детальную проверку многомиллиардных контрактов с компанией SpaceX на фоне публичного конфликта между Трампом и Маском.

#NASA #сотрудники #штат

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