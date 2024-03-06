Олжас Бектенов посетил системообразующие предприятия Павлодарской области

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-Министр РК Олжас Бектенов ознакомился с ходом исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию экспортоориентированной промышленности и технологической модернизации предприятий Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Глава правительства посетил крупнейшие предприятия региона KSP Steel, «Алюминий Казахстана», «Казахстанский электролизный завод», Аксуский завод ферросплавов и Аксускую электростанцию. Данные капитаны бизнеса вносят существенный вклад в региональную экономику.

Так, Олжас Бектенов посетил производственные цеха завода KSP Steel, который выпускает бесшовные стальные трубы для нефтегазовой отрасли, арматуру и другие сопутствующие изделия. Премьер-Министр детально ознакомился с особенностями технологического процесса и образцами готовой продукции.

На сегодняшний день предприятие является вторым по значимости в сталеплавильном секторе, где занято свыше 4,5 тыс. человек. Одним из ключевых проблемных вопросов является выход завода на полную производственную мощность.

Премьер-Министр отметил, что в настоящее время правительство концентрирует усилия на создании необходимых условий для полной загрузки отечественных производителей. В свою очередь, компании следует рассмотреть возможности проведения модернизации с вложением необходимых инвестиций и заключения прямых оффтейк-контрактов с потребителями.

Глава правительства также ознакомился с деятельностью одного из ведущих мировых производителей глинозема АО «Алюминий Казахстана». На заводе трудится более 30 династий металлургов. Предприятие управляет тепловой электростанцией, обеспечивающей теплом 40% жителей Павлодара.

По словам Олжаса Бектенова, действующий алюминиевый кластер имеет большое значение не только для региона, но и всей республики.

 — Необходимо повышать планку производственного передела и продолжать работу по технической модернизации предприятия с учетом экологических требований, — указал премьер-министр.

Далее глава правительства ознакомился с деятельностью флагмана отечественной металлургии – АО «Казахстанский электролизный завод». Он входит в 10-ку лучших заводов мира по производству первичного алюминия высокой марки.

Олжас Бектенов подчеркнул, что выпуск отечественной продукции с более высокой добавленной стоимостью имеет большие перспективы, поэтому необходимо увеличивать степень переработки именно внутри страны.

В рамках рабочей поездки премьер-министр также посетил Аксуский завод ферросплавов, который является одним из крупнейших мировых производителей данной продукции, и ознакомился с ходом масштабной модернизации энергоблоков Аксуской электростанции.

В настоящее время на заводе ферросплавов реализуется проект реновации одного из цехов, предусматривающий поэтапный ремонт печей. В результате ожидается снижение расхода электроэнергии до 25% и увеличение производительности до 35%.

На Аксуской электростанции сегодня ведется поэтапная модернизация энергоблоков. Напомним, главой государства поставлена задача по ускорению модернизации коммунально-энергетического сектора страны. В этой связи планируется ввести более 700 мегаватт дополнительной генерации.

По итогам объезда промышленных объектов Олжас Бектенов обозначил важность усиления работы по дальнейшей переработке сырья, а также поручил оказывать всемерную поддержку отечественным предприятиям для обеспечения динамичной индустриализации экономики. 

#Правительство #Павлодарская область #предприятия #Олжас Бектенов

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