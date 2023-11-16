Фейковый комментарий Токаева по делу Бишимбаева распространяют в Сети

Ничего похожего на высказывание из распространяемого сообщения президент не говорил. Этот комментарий – фальшивка.

Фото: Kazpravda.kz

В соцсетях и мессенджерах рассылают сообщение с цитатой от имени Касым-Жомарта Токаева. В подписи сказано, что таким образом президент Казахстана «прокомментировал скандальное дело, в котором замешан бывший министр». Этот комментарий – фейк, поясняет Stopfake.kz.

В соцсетях на официальных страницах Акорды размещен пресс-релиз, в котором сказано, что президент РК 15 ноября во время встречи с руководителями правоохранительных органов действительно прокомментировал недавнее резонансное убийство в одном из столичных ресторанов.

Президент поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.

«Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят Закон и Порядок», – такие слова Касым-Жомарта Токаева приводит пресс-служба Акорды. Эту же цитату можно увидеть в новостях СМИ.

Отметим также, что первоисточником фейка является сатирический аккаунт Qazinform24, который публикует в Instagram выдуманные новости. Об этом читателей предупреждают в описании профиля на странице. Таким образом, верить рассылаемому сообщению не нужно, заключил Stopfake.kz.