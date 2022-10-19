Определен круг участников январских событий, подпадающих под амнистию

Мажилис на пленарном заседании одобрил проект закона «Об амнистии», направленный на амнистирование участников январских событий, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как напомнила депутат Гульнара Бижанова, в сентябрьском послании президент призвал общество, как единую нацию, проявить гуманизм и извлечь уроки из январской трагедии и не допустить ее повторения.

«Безусловно, то, что произошло в январе – это трагедия новейшей истории Казахстана. Независимость и целостность государства, общественная безопасность действительно столкнулись с реальной угрозой. В считанные дни мы могли бы лишиться всего, что строилось десятилетиями трудом миллионов казахстанцев. И только мужество нашего президента, нашего народа, отвага и профессиональные действия наших военных, органов правопорядка в кратчайшие сроки преломили ситуацию», - отметила депутат.

Бижанова проинформировала, что в январе и феврале депутаты посетили следственные изоляторы, встретились с задержанными, организовывали обратную связь между следствием и родными задержанных, общественниками.

«Мы имели возможность убедиться в том, что основная масса ребят оказалась просто слепым орудием в руках преступников, организаторов беспорядков. Горько раскаиваются и осознают свою вину. Надо отметить, что с первых же дней наш президент призвал проявить милосердие к тем, кто оступился, пошел на поводу организаторов этих трагических событий. Государство уже смягчило наказание для тех участников, кто не совершал серьезных преступлений. На сегодня 1 060 человек осуждено, из них лишь 106 приговорены к реальному лишению свободы. Пострадавшим в январе возмещается ущерб, оказывается социальная, финансовая и иная помощь. Фонд «Қазақстан халқына» также участвует в этом. Предложенный президентом страны второй шанс для оступившихся - это прямой посыл обществу сплотиться на осознании высшей ценности - человеческой свободы и ее незаменимости», - сказала Бижанова.

Депутаты Парламента поддержали призыв и, опираясь на конституционные полномочия, предложили реализовать инициативу главы государства о проведении амнистии в отношении участников январских событий, совершивших правонарушения и преступления настоящим законопроектом.

Так, законопроектом определен круг лиц, подпадающих под амнистию. Для этого установлен конкретный временной промежуток – с 4 по 7 января. Этот период увязан с массовыми беспорядками, чтобы иные преступления не попадали под этот закон.

Также проанализированы все дела по этим событиям с указанием конкретных статей Уголовного кодекса по каждому лицу.

Проект предусматривает освобождение от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой, средней тяжести. С отбывших наказание за такие преступления снимается судимость.

Совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено сокращение сроков. За тяжкие – на три четвертых от назначенного судом срока, а за особо тяжкие – наполовину. При этом, если осужденному на день введения в действие закона осталось отбывать не более года, это наказание сокращается на весь его неотбытый срок.

Предусмотрена и ресоциализация освобождаемых лиц. Это трудоустройство, оказание медицинской помощи, оформление документов и т.д. Для не имеющих жилья – размещение в Центрах для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Между тем, не будут амнистированы террористы, экстремисты, рецидивисты, организаторы беспорядков, лица, совершавшие пытки. Об этом прямо сказал президент.

«По предварительным оценкам, на данном этапе амнистия коснется около 1,5 тыс. лиц», - отметила Бижанова.

Реализация законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат и не повлечет негативных экономических, социальных и правовых последствий.