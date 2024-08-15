Школа аналитики при Сенате опубликовала сборник материалов третьего потока

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Материалы подготовлены по пяти ключевым направлениям Целей устойчивого развития, затрагивающих вопросы ликвидации бедности, повышения уровня здоровья и образования, улучшение качества воды и вопросы экономического роста.

Презентация сборника состоялась ранее на заседании диалоговой площадки Taldau Talks с участием председателя Сената Маулена Ашимбаева.

«По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева парламент вместе с правительством, гражданским и экспертным сообществом проводит сегодня системную работу по реализации целей устойчивого развития. Мы активно взаимодействуем со структурами ООН в рамках Парламентской комиссии по мониторингу целей и задач в области устойчивого развития. Таким образом, и тематика Школы аналитики логично вписывается в эту работу. Сборник материалов будет направлен заинтересованным государственным органам, аналитическим центрам, университетам», - отметил спикер Сената в ходе презентации.

Школа аналитики – это волонтерский проект Сената по повышению качества аналитических подходов в государственном управлении, социальных и гуманитарных науках, деятельности СМИ и гражданского сектора.