Организацию казахской молодёжи «Орда» создали в Баку

Её целью станет объединение и поддержка казахстанских студентов в Азербайджане, укрепление культурных связей и проведение различных мероприятий

Фото: пресс-служба МИД РК

В Посольстве Казахстана в Азербайджане состоялась встреча граждан РК и казахских студентов, проживающих и обучающихся в Баку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

По информации ведомства, в своей приветственной речи посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель остановился на достижениях за период независимости, а также рассказал об основных направлениях внешней и внутренней политики страны.

Казахский дипломат отметил позитивную динамику сотрудничества Казахстана с Азербайджаном в политической, экономической, транспортно-логистической, оборонной, образовательной, культурной и туристических сферах.

Была подчеркнута важность реализуемых Казахстаном и Азербайджаном крупных региональных проектов. В их числе – развитие Среднего коридора, прокладка через Каспийское море волоконно-оптической линии связи и электрокабеля.

Посол отметил, что в период с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Азербайджан четыре раза, что беспрецедентно в истории двусторонних отношений. Байель также подчеркнул, что главным богатством Казахстана являются его граждане, и отметил, что двери Посольства всегда открыты для казахстанцев.

В рамках мероприятия студенты, обучающиеся в ведущих вузах Азербайджана, образовали организацию казахской молодежи «Орда», целью которой станет объединение и поддержка казахстанских студентов в Азербайджане, укрепление культурных связей и проведение различных мероприятий.

Байель отметил символичность названия молодежной организации, созданной в год 800-летия Золотой Орды.

По его словам, межгосударственные связи укрепляются в том числе и благодаря развитию контактов и дружбы между гражданами. Одним из положительных показателей является рост количества казахстанских туристов и студентов в Азербайджане.