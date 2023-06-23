Осужден глава стройкомпании, укравший более 57 млн тенге при ремонте школ в Алматинской области

Руководителя строительной компании осудили за хищения при ремонте двух школ в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

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Как рассказали в АФМ, в мае 2020 года отдел образования Кербулакского района Алматинской области заключил договор более чем на 855 млн тенге со строительной компанией ТОО «ПМК-7К» на капитальный ремонт двух школ в селах Сарыбастау и Карагаш.

Однако руководитель стройкомпании похитил деньги, не выполнив часть работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, и составив фиктивные акты выполненных работ. В результате на расчетный счет товарищества были незаконно перечислены 57,5 млн тенге.

Суд вынес главе ТОО обвинительный приговор.

Осужденный полностью погасил причиненный государству ущерб в 57,5 млн тенге, подчеркнули в агентстве.