В мире
Оценены потери миллиардеров мира с начала 2022

Bloomberg сообщил, что миллиардеры Маск, Безос и Гейтс потеряли $115 млрд с начала года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Богатейшие люди мира, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и создатель Microsoft Билл Гейтс потеряли с начала 2022 года 115 миллиардов долларов. Такую оценку приводит в своем рейтинге агентство Bloomberg.

На 29 мая состояние Маска оценивается в 224 миллиарда долларов, Безоса — в 139 миллиардов, Гейтса — в 23 миллиарда. Миллиардеры занимают первую, вторую и четвертую строчку рейтинга, соответственно. На третьем месте оказался глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бертран Арно с 133 миллиардами долларов.

За последние пять месяцев владелец Tesla и SpaceX потерял 46,4 миллиарда, основатель Microsoft — 15,1 миллиард, Бертран Арно лишился 44,7 миллиардов. Наибольшие убытки понес создатель Amazon — 53,2 миллиарда.

Единственным из первой пятерки богачей, кому удалось приумножить свои капиталы, стал генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, его состояние увеличилось на 6,54 миллиарда долларов до 115 миллиардов.

Популярное

Все
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Почти 100 тыс. казахстанских семей, получавших АСП, вышли из состояния бедности
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
Чем занимается Национальный ядерный центр Казахстана
Учитель, создававший «бриллианты»
В приоритете – порядочность и компетентность
С популистов спросят делом
В удивительном царстве грибов
Алматы – город Нового Казахстана
Зоны высокой опасности
Проверка на совместимость
Реформы поддержали в СКО
Конкретные шаги по регулированию численности сайги выработают в Западном Казахстане
Наращивать культурный капитал
Куплю… инвалидность
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Рассылку о получении субсидий на оплату услуг связи прокомментировал Казахтелеком
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Культура , В мире
Знаменитая "Мона Лиза" Леонардо Да Винчи подверглась нападе…
Общество , Здравоохранение , В мире
ВОЗ оставила под наблюдением только "омикрон" и "дельту"
В мире
На Илона Маска подали в суд из-за Twitter
В мире
Названо самое старое дерево в мире

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]