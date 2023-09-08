Папа может все что угодно

Жизнь непредсказуема, семь лет назад Талгат и предположить не мог, какие испытания выпадут на его долю. Но несмотря на все трудности, он говорит: «Я самый счастливый человек на земле». А счастье его – в детях.

В 2016 году его верная спутница Гульнара через месяц после родов заболела. Врачи поставили неутешительный диагноз – заражение крови. Семь месяцев, проведенных в больницах, результата не дали. Так Талгат овдовел. Другой бы на его месте растерялся, спился, а он, глядя на грудного сына и маленьких дочек, с удвоенной силой занялся их воспитанием. Пришлось быть не только папой, но и заменить детям мать. Пока девочки подрас­тали, вся домашняя работа была на нем. Проблем было много: то дети один за одним заболеют, то нужно решить, с кем оставить малышей, пока он на работе. А затем помощницей отца стала старшая Динара, и вся работа по дому и воспитание малышей легли на плечи девушки. Получив аттестат, Динара поступила в колледж, что в Семее. Талгату пришлось вновь вспоминать, как управляться по хозяйству.

Динара увлекается IT-технологиями. Окончила колледж, планирует продолжить учебу. Чтобы помочь отцу, устроилась на работу в пиццерию. Молдир – первокурсница, она поступила в Alikhan Bokeikhan Университет. Сестры живут в Семее на съемной квартире. Это тоже дополнительные расходы для семьи. Но Талгат не унывает, нужно, чтобы дети выучились, стали достойными людьми. А деньги можно заработать.

Сейчас Талгат живет с младшими дочерью и сыном – Махаббат и Ерасылом. Казалось бы, жизнь налаживается, дети растут на радость. Но несколько лет назад заболела Махаббат. Вначале домашние заметили, что девочка прихрамывает, подумали, что ушиблась во время детских игр. Но Махаббат с каждым днем стала хромать все больше, а по ночам начались сильные боли. Массаж не помогал. Тогда отец повез девочку на обследование в Семей, здесь-то я выявили кисту, которая могла привести девочку к инвалидному креслу. Требовалась срочная операция, денег на нее не было.

– Мы очень долго ждали квоту. Нам помог общественный фонд «Центр семьи». Дочку прооперировали, сейчас болей нет, она ходит в школу и о своей болезни уже забыла, – рассказывает Талгат. – Теперь Махаббат предстоит реабилитация, пока ждем квоту.

У дома Акашевых небольшой приусадебный участок. Талгат успевает ухаживать за ним и обеспечивать детей овощами. Помогают и односельчане.

– Очень воспитанные дети, спокойные, вежливые. Очень дружные, всегда стараются папе помочь, – рассказывают соседи.

У Талгата золотые руки, может устранить неисправности в сантехнике, подсоединить бытовую технику, собрать мебель, устранить порыв водопровода, помочь соседям в строительстве.

Были мысли у Талгата вновь жениться. Все-таки в доме нужна женская рука и за детьми присмотр. Но претендентки на руку и сердце все больше интересовались размером зарплаты и чуть ли не при первом знакомстве просили пополнить баланс телефона. Понятно, что от такой мачехи любви и ласки не дож­дешься. Может, еще и встретит Талгат достойную женщину, которая сумеет стать настоящей мамой для детей, а пока папа старается обеспечить детям достойную жизнь.

В этой семье есть свои давние традиции – обязательно всем вместе собираться на дни рож­дения, устраивать друг другу сюрпризы. Старшие девочки обязательно готовят что-нибудь вкусненькое, делают подарки для родных.

Мне удалось поговорить только с Талгатом, Махаббат и Ерасыл были в школе. Но в их доме веет каким-то особенным теплом. Еще с порога я поняла, что в этом доме живет любовь – безграничная и бескорыстная. Очень часто мы слышим словосочетание мать-одиночка. Но мало кто знает, что в стране очень много отцов, воспитывающих в одиночку детей.

В воскресенье в нашей стране отметят День семьи. Талгат Акашев пожелал, чтобы в каждом доме были счастье, любовь и здоровье.