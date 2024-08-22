Параспортсмены отправились в Париж

Национальная сборная вступит в борьбу за медали в 9 видах параспорта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минтуризма

По данным Минтуризма, первый поток паралимпийцев, участвующих в XVII летних Паралимпийских играх, прибудет в столицу Франции.

В состав делегации вошли спортсмены, представляющие сборные команды по волейболу сидя, паранастольному теннису и параплаванию.

Национальная сборная по волейболу сидя впервые за 28 лет получила лицензию на участие в Паралимпийских играх Париж-2024.

Кроме того, лицензия по паранастольному теннису стала первой в истории страны в этом виде спорта.

В состав сборной команды по параплаванию входят такие известные спортсмены, как чемпионка Паралимпийских игр Лондона 2012 года Зульфия Габидуллина, бронзовый призёр Паралимпийских игр Токио-2020 Нурдаулет Жумагали, а также победители международных соревнований Сиязбек Далиев и Амир Муратбеков.

Всего на Паралимпийских играх в Париже-2024 казахстанские спортсмены завоевали 33 лицензии в 9 видах спорта.

Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Ранее стало известно, кто представит Казахстан на Паралимпиаде в Париже. Ознакомиться со списком параспортсменов можно здесь.