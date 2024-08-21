Кто представит Казахстан на Паралимпиаде в Париже

Национальная сборная страны вступит в борьбу за медали в 9 видах спорта, сообщает Kazpravda.kz
Как сообщили в Минтуризма, XVII летние Паралимпийские игры Париж-2024 станут восьмыми летними для Казахстана, начиная с 1996 года.
Ранее казахстанские спортсмены завоевали на летних Паралимпийских играх 2 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медали, всего 7 медалей.
В Париже за медали поборятся чемпионы и призеры предыдущих стартов четырехлетия, в том числе Зульфия Габидуллина (параплавание), Раушан Койшибаева (парапауэрлифтинг), Давид Дегтярев (парапауэрлифтинг) и Нурдаулет Жумагали (параплавание).
На летних Паралимпийских играх в Париже 2024 года Казахстан будет представлен в волейболе сидя, где команда входит в топ-6 среди 75 команд мира. Последний раз команда Казахстана по данному виду спорта представляла страну на Паралимпийских играх в 1996 году в Атланте.
Кроме того, в программе летних Паралимпийских игр Казахстан дебютирует в паранастольном теннисе и в параканоэ среди женщин. Обладателями лицензий являются Али Махулбеков и Балтабаева Жаныл.
Самая юная участница летних Паралимпийских игр в Париже 2024 года — Альфия Тлеккабыл (парадзюдо, 18 лет), а самая возрастная — Зульфия Габидуллина (параплавание, 59 лет).
Больше всего на Паралимпийских играх Казахстан представляла Зульфия Габидуллина (параплавание). В этом году Зульфия в четвертый раз представит страну на соревнованиях четырехлетия.
Лицензии на участие в Паралимпийских играх разыгрывались в течение двух лет. 33 из них были завоеваны на чемпионатах мира, Азии, квалификационных турнирах, кубках мира и других соревнованиях.
ВОЛЕЙБОЛ СИДЯ
- Ерлан Битемиров (Атырауская область)
- Эрик Каскабаев (Кызылординская область)
- Куаныш Тажиков (Атырауская область)
- Нуртау Муканбеткалиев (Атырауская область)
- Шынгыс Медеуов (Кызылординская область)
- Жангали Суйеуов (Атырауская область)
- Бауыржан Сартаев (Атырауская область)
- Пердебай Намуратов (Атырауская область)
- Берик Измаганбетов (Атырауская область)
- Ерасыл Абдибек (Кызылординская область)
- Акылбек Шикибаев (Атырауская область)
- Ерболат Алтаев (Мангыстауская область).
ПАРАЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
- Дастан Мукашбеков (Карагандинская область). Дисциплина: толкание ядра
- Еламан Жоламан (Кызылординская область). Дисциплина: толкание ядра
- Гульбахыт Кайыржанова (Атырауская область). Дисциплина: метание копья
- Салтанат Абылхасымкызы (Жамбылская область). Дисциплина: бег на100м.
ПАРАКАНОЭ
- Жаныл Балтабаева (Туркестанская обл). Дисциплина: VL3-200м
- Бибарыс Спатай (Туркестанская обл). Дисциплина: KL2-200м
ПАРАПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
- Еркин Габбасов (Акмолинская обл). Дисциплина: винтовка R1
- Севда Алиева (г. Астана). Дисциплина: пистолет Р2.
ПАРАПАУЭРЛИФТИНГ
- Раушан Ройшибаева (Жетысуская область), весовая категория -73 кг
- Турсынай Кабыл (Костанайская область), весовая категория: -45 кг
- Давид Дегтярев (Акмолинская область), весовая категория: -54 кг
- Станислав Шакиев (Кызылординская область), весовая категория: -59 кг
- Рахметжан Хамаев (Жетысуская область), весовая категория-88 кг.
ПАРАНАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
- Али Махулбеков (Атырауская область). Дисциплина: индивидуальный, 8 класс.
ПАРАПЛАВАНИЕ
- Зульфия Габидуллина (Жамбылская обл). Дисциплина: 150 м комплекс, 50 брасс, 50 вольный стиль
- Сиязбек Далиев (г. Астана). Дисциплина: 50 м на спине, 50 баттерфляй
- Амир Муратбеков (Акмолинская область). Дисциплина: 100 м брасс
- Нурдаулет Жумагали (Жамбылская область). Дисциплина: 200 м комплекс, 100 м брасс.
ПАРАТАЕКВОНДО
- Нышан Омирали (Жамбылская область), весовая категория: +80 кг,
- Камиля Досмалова (г. Алматы), весовая категория: -57 кг, К44
- Нурлан Домбаев (Атырауская область), весовая категория: -80 кг, К44
- Милана Красавцева (Актюбинская область), весовая категория: -52 кг, К44.
ПАРАДЗЮДО
- Акмарал Науатбек (г. Астана), весовая категория: -48 кг, J2
- Ергали Шамей (Астана), весовая категория: -73 кг, J1
- Галымжан Смагулулы (Атырауская область), весовая категория: -90 кг, J2
- Бауыржан Арстанбеков (г. Астана), весовая категория: -90 кг, J1
- Ерлан Утепов (Атырауская область), весовая категория: +90 кг, J1
- Зарина Райфова (Атырауская область), весовая категория: +70 кг, J2
- Журкамырза Шукурбеков (Атырауская область), весовая категория: +90 кг, J2
- Даяна Федосова (Карагандинская область), весовая категория: -57 кг, J2
- Аяла Мереке (Актюбинская область), весовая категория: -70 кг, J2
- Альфия Тлеккабыл (Атырауская область), весовая категория: 57 кг, J1.