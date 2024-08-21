Кто представит Казахстан на Паралимпиаде в Париже

Национальная сборная страны вступит в борьбу за медали в 9 видах спорта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Как сообщили в Минтуризма, XVII летние Паралимпийские игры Париж-2024 станут восьмыми летними для Казахстана, начиная с 1996 года.

Ранее казахстанские спортсмены завоевали на летних Паралимпийских играх 2 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медали, всего 7 медалей.

В Париже за медали поборятся чемпионы и призеры предыдущих стартов четырехлетия, в том числе Зульфия Габидуллина (параплавание), Раушан Койшибаева (парапауэрлифтинг), Давид Дегтярев (парапауэрлифтинг) и Нурдаулет Жумагали (параплавание).

На летних Паралимпийских играх в Париже 2024 года Казахстан будет представлен в волейболе сидя, где команда входит в топ-6 среди 75 команд мира. Последний раз команда Казахстана по данному виду спорта представляла страну на Паралимпийских играх в 1996 году в Атланте.

Кроме того, в программе летних Паралимпийских игр Казахстан дебютирует в паранастольном теннисе и в параканоэ среди женщин. Обладателями лицензий являются Али Махулбеков и Балтабаева Жаныл.

Самая юная участница летних Паралимпийских игр в Париже 2024 года — Альфия Тлеккабыл (парадзюдо, 18 лет), а самая возрастная — Зульфия Габидуллина (параплавание, 59 лет).

Больше всего на Паралимпийских играх Казахстан представляла Зульфия Габидуллина (параплавание). В этом году Зульфия в четвертый раз представит страну на соревнованиях четырехлетия.

Лицензии на участие в Паралимпийских играх разыгрывались в течение двух лет. 33 из них были завоеваны на чемпионатах мира, Азии, квалификационных турнирах, кубках мира и других соревнованиях.

ВОЛЕЙБОЛ СИДЯ

Ерлан Битемиров (Атырауская область)

Эрик Каскабаев (Кызылординская область)

Куаныш Тажиков (Атырауская область)

Нуртау Муканбеткалиев (Атырауская область)

Шынгыс Медеуов (Кызылординская область)

Жангали Суйеуов (Атырауская область)

Бауыржан Сартаев (Атырауская область)

Пердебай Намуратов (Атырауская область)

Берик Измаганбетов (Атырауская область)

Ерасыл Абдибек (Кызылординская область)

Акылбек Шикибаев (Атырауская область)

Ерболат Алтаев (Мангыстауская область).



ПАРАЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Дастан Мукашбеков (Карагандинская область). Дисциплина: толкание ядра

Еламан Жоламан (Кызылординская область). Дисциплина: толкание ядра

Гульбахыт Кайыржанова (Атырауская область). Дисциплина: метание копья

Салтанат Абылхасымкызы (Жамбылская область). Дисциплина: бег на100м.

ПАРАКАНОЭ

Жаныл Балтабаева (Туркестанская обл). Дисциплина: VL3-200м

Бибарыс Спатай (Туркестанская обл). Дисциплина: KL2-200м

ПАРАПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Еркин Габбасов (Акмолинская обл). Дисциплина: винтовка R1

Севда Алиева (г. Астана). Дисциплина: пистолет Р2.

ПАРАПАУЭРЛИФТИНГ

Раушан Ройшибаева (Жетысуская область), весовая категория -73 кг

Турсынай Кабыл (Костанайская область), весовая категория: -45 кг

Давид Дегтярев (Акмолинская область), весовая категория: -54 кг

Станислав Шакиев (Кызылординская область), весовая категория: -59 кг

Рахметжан Хамаев (Жетысуская область), весовая категория-88 кг.

ПАРАНАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Али Махулбеков (Атырауская область). Дисциплина: индивидуальный, 8 класс.

ПАРАПЛАВАНИЕ

Зульфия Габидуллина (Жамбылская обл). Дисциплина: 150 м комплекс, 50 брасс, 50 вольный стиль

Сиязбек Далиев (г. Астана). Дисциплина: 50 м на спине, 50 баттерфляй

Амир Муратбеков (Акмолинская область). Дисциплина: 100 м брасс

Нурдаулет Жумагали (Жамбылская область). Дисциплина: 200 м комплекс, 100 м брасс.

ПАРАТАЕКВОНДО

Нышан Омирали (Жамбылская область), весовая категория: +80 кг,

Камиля Досмалова (г. Алматы), весовая категория: -57 кг, К44

Нурлан Домбаев (Атырауская область), весовая категория: -80 кг, К44

Милана Красавцева (Актюбинская область), весовая категория: -52 кг, К44.

ПАРАДЗЮДО