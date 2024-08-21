Кто представит Казахстан на Паралимпиаде в Париже

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Национальная сборная страны вступит в борьбу за медали в 9 видах спорта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Как сообщили в Минтуризма, XVII летние Паралимпийские игры Париж-2024 станут восьмыми летними для Казахстана, начиная с 1996 года.

Ранее казахстанские спортсмены завоевали на летних Паралимпийских играх 2 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медали, всего 7 медалей.

В Париже за медали поборятся чемпионы и призеры предыдущих стартов четырехлетия, в том числе Зульфия Габидуллина (параплавание), Раушан Койшибаева (парапауэрлифтинг), Давид Дегтярев (парапауэрлифтинг) и Нурдаулет Жумагали (параплавание).

На летних Паралимпийских играх в Париже 2024 года Казахстан будет представлен в волейболе сидя, где команда входит в топ-6 среди 75 команд мира. Последний раз команда Казахстана по данному виду спорта представляла страну на Паралимпийских играх в 1996 году в Атланте.

Кроме того, в программе летних Паралимпийских игр Казахстан дебютирует в паранастольном теннисе и в параканоэ среди женщин. Обладателями лицензий являются Али Махулбеков и Балтабаева Жаныл.

Самая юная участница летних Паралимпийских игр в Париже 2024 года — Альфия Тлеккабыл (парадзюдо, 18 лет), а самая возрастная — Зульфия Габидуллина (параплавание, 59 лет). 

Больше всего на Паралимпийских играх Казахстан представляла Зульфия Габидуллина (параплавание). В этом году Зульфия в четвертый раз представит страну на соревнованиях четырехлетия.

Лицензии на участие в Паралимпийских играх разыгрывались в течение двух лет. 33 из них были завоеваны на чемпионатах мира, Азии, квалификационных турнирах, кубках мира и других соревнованиях.

ВОЛЕЙБОЛ СИДЯ

  • Ерлан Битемиров (Атырауская область)
  • Эрик Каскабаев  (Кызылординская область)
  • Куаныш Тажиков (Атырауская область)
  • Нуртау Муканбеткалиев (Атырауская область)
  • Шынгыс Медеуов (Кызылординская область)
  • Жангали Суйеуов (Атырауская область)
  • Бауыржан Сартаев (Атырауская область)
  • Пердебай Намуратов (Атырауская область)
  • Берик Измаганбетов (Атырауская область)
  • Ерасыл Абдибек (Кызылординская область)
  • Акылбек Шикибаев (Атырауская область)
  • Ерболат Алтаев (Мангыстауская область).
     

ПАРАЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

  • Дастан Мукашбеков (Карагандинская область). Дисциплина: толкание ядра
  • Еламан Жоламан (Кызылординская область). Дисциплина: толкание ядра
  • Гульбахыт Кайыржанова (Атырауская область). Дисциплина: метание копья
  • Салтанат Абылхасымкызы (Жамбылская область). Дисциплина: бег на100м.

      ПАРАКАНОЭ

  • Жаныл Балтабаева (Туркестанская обл). Дисциплина: VL3-200м
  • Бибарыс Спатай (Туркестанская обл). Дисциплина: KL2-200м

ПАРАПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

  • Еркин Габбасов (Акмолинская обл). Дисциплина: винтовка R1
  • Севда Алиева (г. Астана). Дисциплина: пистолет Р2.

ПАРАПАУЭРЛИФТИНГ

  • Раушан Ройшибаева (Жетысуская область), весовая категория -73 кг
  • Турсынай Кабыл (Костанайская область), весовая категория: -45 кг
  • Давид Дегтярев (Акмолинская область), весовая категория: -54 кг
  • Станислав Шакиев (Кызылординская область), весовая категория: -59 кг
  • Рахметжан Хамаев (Жетысуская область), весовая категория-88 кг.

ПАРАНАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

  • Али Махулбеков (Атырауская область). Дисциплина: индивидуальный, 8 класс. 

ПАРАПЛАВАНИЕ

  • Зульфия Габидуллина (Жамбылская обл). Дисциплина: 150 м комплекс, 50 брасс, 50 вольный стиль
  • Сиязбек Далиев (г. Астана). Дисциплина: 50 м на спине, 50 баттерфляй
  • Амир Муратбеков (Акмолинская область). Дисциплина: 100 м брасс
  • Нурдаулет Жумагали (Жамбылская область). Дисциплина: 200 м комплекс, 100 м брасс.

ПАРАТАЕКВОНДО

  • Нышан Омирали (Жамбылская область), весовая категория: +80 кг,
  • Камиля Досмалова  (г. Алматы), весовая категория: -57 кг, К44
  • Нурлан Домбаев (Атырауская область), весовая категория: -80 кг, К44
  • Милана Красавцева (Актюбинская область), весовая категория: -52 кг, К44.

ПАРАДЗЮДО

  • Акмарал Науатбек (г. Астана), весовая категория: -48 кг, J2
  • Ергали Шамей (Астана), весовая категория: -73 кг, J1
  • Галымжан Смагулулы (Атырауская область), весовая категория: -90 кг, J2
  • Бауыржан Арстанбеков (г. Астана), весовая категория: -90 кг, J1
  • Ерлан Утепов (Атырауская область), весовая категория: +90 кг, J1
  • Зарина Райфова (Атырауская область),  весовая категория: +70 кг, J2
  • Журкамырза Шукурбеков (Атырауская область), весовая категория: +90 кг, J2
  • Даяна Федосова (Карагандинская область), весовая категория: -57 кг, J2
  • Аяла Мереке (Актюбинская область), весовая категория: -70 кг, J2
  • Альфия Тлеккабыл (Атырауская область), весовая категория: 57 кг, J1.
#Спорт #Париж #паралимпиада #Минтуризма

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