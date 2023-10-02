Парковка подорожает в аэропорту Астаны

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Планируется изменение суточной стоимости парковки в аэропорту Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.



По данным пресс-службы, с 1 октября 2023 года в стоимость парковки в международном аэропорту Астаны будут внесены следующие изменения по тарифам.



Стоимость при оставлении автотранспорта в зоне P4-P6 по 2 000 тенге за 2 и 3 сутки, последующие сутки по 3 000 тенге.

Далее, в зоне P1-P3 за 2 и 3 сутки по 3 000 тенге и на последующие каждые сутки по 4 000 тенге.



А также в здании крытого паркинга «за каждые последующие сутки» в весенне-летний период - 3 000 тенге, в осенне-зимний период 4 000 тенге.



Как пояснили в пресс-службе аэропорта, причиной роста суточных тарифов на парковке является загруженность, некоторые водители оставляют свои автомобили на срок от 7 до 40 дней.

"Это в свою очередь причиняет неудобства другим пассажирам и водителям с поиском свободных парковочных мест. Оставление автомобилей пассажиров на стоянке на длительный срок также препятствует уборке снега в зимний период. Парковка аэропорта предназначена для кратковременного оставления транспорта. В случае вашего длительного путешествия, просим оставлять машины на бесплатной парковке аэропорта", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с августа стоимость парковки в аэропорту вырастет вдвое.