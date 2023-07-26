Вдвое вырастет стоимость парковки в аэропорту Астаны

Новый тариф будет действовать уже с 1 августа.

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Стоимость парковки в Международном аэропорту города Астаны изменится, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.



Как уточнили в аэровокзале, с августа стоимость парковки в зонах Р1, Р2, Р3 увеличится со 100 до 200 тенге, в зонах Р4, Р5, Р6 – с 50 до 100 тенге в час.

Отреагировали в аэропорту и на участившиеся жалобы и злоупотребления пользованием бесплатной экспресс-линией, которая не является парковкой и предназначена для удобной посадки и высадки пассажиров.

Для ее разгрузки от заторов в часы пик вводится тариф в 300 тенге на третий и последующие заезды в течение суток на бесплатную 15-минутную линию экспресс-посадки и высадки пассажиров. При этом первый и вторый заезды на эту линию в течение 15 минут для всех пользователей остаются бесплатными.

Цена крытой парковки на 274 места, расположенной с правой стороны от терминала Т2 для внутренних рейсов, остается неизменной.

В пресс-службе напомнили, что в аэропорту Астаны в качестве альтернативы платным парковкам имеется бесплатная парковка, на которой больше свободных мест.

Изменение тарифов на парковку связывают с повышением тарифов на коммунальные услуги.