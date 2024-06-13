Парламентарии Казахстана и Малайзии будут обмениваться опытом

Международное сотрудничество, Мажилис, Парламент
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Мажилис посетил исполняющий обязанности председателя Сената Парламента Малайзии датук Нур Джазлан бин Тан Шри Мохамед, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Мажилис

На встрече со спикером Мажилиса Ерланом Кошановым стороны обсудили развитие межпарламентского сотрудничества.

Открывая встречу, Ерлан Кошанов выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной председателя Сената Парламента Малайзии датука Мутанга Тагала в мае этого года.

Переходя к вопросам двустороннего сотрудничества, спикер Мажилиса отметил, что Малайзия – один из ключевых партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии. Он подчеркнул, что между нашими странами установлены крепкие партнерские отношения, которые динамично развиваются, благодаря плодотворному диалогу глав двух государств – президента Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Ануара Ибрагима.

«Официальный визит премьер-министра Ануара Ибрагима в Казахстан в мае этого года стал поистине историческим. Касым-Жомарт Кемелович отметил в своем выступлении, что это событие открыло новый этап сотрудничества между нашими странами. На уровне парламентов мы продолжим путь взаимного доверия и уважения, проложенный нашими лидерами», – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса рассказал гостям об экономических и политических преобразованиях, которые реализуются сегодня в Казахстане по инициативе главы государства. При этом он отметил, что практически все масштабные изменения начинаются с принятия соответствующих законов, которые направлены на развитие экономики, обеспечение верховенства закона и порядка в обществе.

В свою очередь, и.о. председателя Сената Парламента Малайзии выразил благодарность за теплый прием и проявил интерес к проводимым в Казахстане политическим реформам.

«Усиление статуса Парламента – очень важный шаг Вашего президента, так как это влечет за собой повышение политической культуры в обществе. Мы видим, что сегодня в вашем Парламенте представлено множество партий, аналогичная система действует и у нас. Это наглядно демонстрирует демократические принципы и открытость выборов в наших странах», – подчеркнул Нур Джазлан Мохамед.

И.о. главы Сената выразил поддержку народу Казахстана в связи с произошедшими паводками. Он заявил, что Малайзия имеет большой опыт в борьбе с водной стихией и готова делиться им с Казахстаном.

На встрече поднимались также вопросы взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, образовательной сферах. При этом Нур Джазлан Мохамед выступил с инициативой увеличить число грантов для обучения казахстанских студентов в малазийских вузах.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области IT-технологий, взаимных инвестиций и туризма, в том числе увеличение частоты прямого авиасообщения между Астаной и Куала-Лумпуром. 

По итогам встречи спикеры договорились об усилении обмена законотворческим опытом между парламентариями и активизации сотрудничества по линии парламентских групп дружбы двух стран.

#казахстан #парламентарии #Ерлан Кошанов #Малайзия

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