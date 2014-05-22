Патриотизм с ранних лет

Несколько раз в неделю дети садятся за парты на уроки дружбы. Здесь изу­чают государственную символику, национальные блюда и костюмы и умеют приветствовать друг друга на разных языках. К работе подключились не только воспитатели, но и родители.

– Воспитанники нашего детсада проникаются чувством любви к своему государству, городу, к детскому саду. Благодаря детской ассамблее дети живут в мире и дружбе, – рассказывает директор детского сада, председатель детской дошкольной ассамблеи Татьяна Артеменко.

В мини-копии ассамблеи малыши учатся дружить и уважать тех, кто рядом, вне зависимости от национальной принадлежности, от того, какой у него цвет кожи и разрез глаз. Первомай здесь отмечают по-особенному: каждый год долго готовят к празднику красочную программу и новые экспонаты в собственный детский музей мира и согласия.

Воспитывают детей в духе толерантности и патриотизма не только на занятиях и праздниках, но и в игре. Воспитатели используют каждую минуту, чтобы заложить в ребенка нравственные ценности и правильное отношение к событиям нашей истории. Например, маленький Зангар рассказывает, что его кумир – Президент Нурсултан Назарбаев, портрет которого он нарисовал для детского музея.

Музей – особая гордость дошкольной ассамблеи. Здесь собирают экспонаты, которые дети делали своими руками: куклы, рисунки, поделки. В детском саду уверены: именно так и нужно воспитывать истинных пат­риотов нашей страны.

Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау