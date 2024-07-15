Павел Дуров поделился своими впечатлениями от поездки в Казахстан

Цифровизация, Технологии
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Бизнесмен, программист, создатель Telegram-канала Павел Дуров рассказал о красотах Казахстана, сообщает Кazpravda.kz

Фото: t.me/durov

Напомним, что недавно он посетил нашу страну. В своем аккаунте он рассказал, что побывал в «величественной Астане, ярком Алматы, живописном Бурабае и живописном Чарынском каньоне».

«Красота Казахстана может соперничать только с его амбициями. Страна привлекает международные компании и технологические стартапы благодаря благоприятной для бизнеса политике и выгодным налогам. Она также улучшает свои преимущества в сфере образования и науки, поддерживая инновационные школы и университеты», - написал он. 

По его данным, ежемесячно Telegram пользуются 12,5 млн из 20 млн казахстанцев, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Дуров добавил, что гордится тем, что мессенджер служит главной коммуникационной платформой для казахстанцев, и надеется, что он и дальше останется  инструментом, ускоряющим быструю экономическую и цифровую трансформацию.

#казахстан #Telegram #Дуров

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