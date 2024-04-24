Паводки в Казахстане: президент решил провести сессию АНК в онлайн-формате

Регионы примут участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на главу государства.

Президент, поздравив вновь назначенных заместителей председателя АНК Юрия Шина и Лугмара Буларова, пожелал им успешной работы в деле укрепления единства и консолидации общества.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет заместителя председателя – заведующего Секретариатом АНК Марата Азильханова о реализации ранее данных поручений и ходе подготовки XXXIII сессии Ассамблеи.

Глава государства сообщил, что в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей принял решение о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате. Члены региональных АНК примут участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.

Кроме того, он отметил большой вклад Ассамблеи народа Казахстана в оказании помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию работы АНК.

Также ранее Токаев отменил международный форум Астана в связи с паводками в стране. Президент выразил надежду, что приглашенные участники с пониманием отнесутся к данному решению.