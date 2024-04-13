Токаев отменил международный форум Астана в связи с паводками в стране

Президент выразил надежду, что приглашенные участники с пониманием отнесутся к данному решению, передает Kazpravda.kz

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны принял решение отменить проведение международного форума Астана 13-14 июня этого года, сообщает Акорда.

«Президент выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению», - говорится в сообщении.

Форум возобновит работу в 2025 году.

Предполагалось, что международный форум Астана-2024 года соберет высокопоставленных делегатов правительств и бизнес-лидеров со всего мира для обмена мнениями по наиболее актуальным вопросам современности и определения новых направлений сотрудничества.