Паводки в Казахстане: свыше 48 тысяч человек вернулись в свои дома

На сегодня вода откачана из более чем 8 тысяч домов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: СЦК

«По республике отведена и откачана вода из 8 378 жилых домов и 2 994 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 48 750 человек», - сказал представитель МЧС Аскар Шарип на брифинге в СЦК.

Продолжаются берегоукрепительные работы в Атырауской области. За последние 5 дней в Кульсары отведена и откачана вода из 176 домов. Ведутся работы по откачке оставшихся подтопленных 180 домов в круглосуточном режиме.

Продолжается откачка воды из подтопленных территорий в Петропавловске и Кызылжарском районе СКО.

Стабилизировалась паводковая ситуация в районе Алтай ВКО. Благодаря круглосуточным превентивным работам вода отведена из всех подтопленных придомовых территорий.

«Всего уложено 370 штук мешкотары, отсыпано 1335 тонн инертных материалов, с помощью мотопомп откачано 27,8 тыс. кубометров воды. В целом по области уровень воды рек не превышают критических отметок», - сказал спикер.





