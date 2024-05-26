Педагоги Казахстана получили ведомственные награды

В регионах прошли торжественные мероприятия, посвященные завершению учебного года, передает Kazpravda.kz
Более 240 педагогам страны вручили ведомственные награды от имени министра просвещения РК.
Гани Бейсембаев поблагодарил педагогов за их добросовестный многолетний труд и вклад в развитие образования.
«Сфера образования — основа будущего, и ее главная опора — учителя, отдающие все свои силы и знания делу обучения и воспитания детей. Вы стоите у истоков становления личности, формируете образованное, духовно развитое молодое поколение нашей страны. Выражаю искреннюю признательность и уважение за ваш профессионализм», - отметил глава ведомства.
Нагрудный знак Ы.Алтынсарина вручили 190 педагогам-мастерам – обладателям звания «Үздік педагог», еще 20 педагогам медаль «Еңбек ардагері». Более 700 педагогов получили грамоту «Оқу-ағарту министрлігінің Құрмет грамотасы» и благодарственные письма «Оқу-ағарту министрлігінің Алғыс хаты».