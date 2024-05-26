Педагоги Казахстана получили ведомственные награды

В регионах прошли торжественные мероприятия, посвященные завершению учебного года, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобразования РК

Более 240 педагогам страны вручили ведомственные награды от имени министра просвещения РК.

Гани Бейсембаев поблагодарил педагогов за их добросовестный многолетний труд и вклад в развитие образования.

«Сфера образования — основа будущего, и ее главная опора — учителя, отдающие все свои силы и знания делу обучения и воспитания детей. Вы стоите у истоков становления личности, формируете образованное, духовно развитое молодое поколение нашей страны. Выражаю искреннюю признательность и уважение за ваш профессионализм», - отметил глава ведомства.

Нагрудный знак Ы.Алтынсарина вручили 190 педагогам-мастерам – обладателям звания «Үздік педагог», еще 20 педагогам медаль «Еңбек ардагері». Более 700 педагогов получили грамоту «Оқу-ағарту министрлігінің Құрмет грамотасы» и благодарственные письма «Оқу-ағарту министрлігінің Алғыс хаты».