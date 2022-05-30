Пенсионные накопления казахстанцев уменьшились на 40 млрд тенге. Об этом говорится в отчете Национального банка за апрель 2022 года, передает Kazpravda.kz.

"Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 мая 2022 года составили 12 939,5 млрд тенге, уменьшившись за апрель 2022 года на 40,0 млрд тенге, то есть на 0,3%. За апрель 2022 года произошло уменьшение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 170,1 млрд тенге – до 7 033,2 млрд тенге на 1 мая 2022 года. Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 мая 2022 года составило 10,9 млн счетов. Сумма пенсионных выплат за апрель 2022 года составила 34,6 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 мая 2022 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (41,2% и 22,5% от общего объема пенсионных активов соответственно).