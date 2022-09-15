Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение

На внеочередной сессии столичного маслихата принято решение о переименовании города Нур Султана в Астану, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов разъяснил, что порядок переименования столицы предусматривает несколько этапов.

«То, что сегодня мы проводим общественные слушания и выносим на сессию маслихата, – это один из этапов прохождения целой процедуры. Приняты совместное решение маслихата и постановление акимата о переименовании города Нур Султана – столицы Республики Казахстан – в город Астану. Настоящее решение будет направлено на рассмотрение республиканской ономастический комиссии при Правительстве», – отметил спикер.

Далее, добавил он, документы будут направлены в Правительство, которое внесет проект указа на подпись Президенту.

«После официального выхода Указа Главы государства, в случае его подписания, можно говорить о переименовании столицы», – резюмировал Ерлан Каналимов.