Культура
Переизданные "Тарих-и Рашиди" и "Кочевники" презентованы в Астане
Талгат Исенов
В столице РК прошла презентация новых изданий "Тарих-и Рашиди" Мухаммеда Хайдара Дулати и "Кочевников" Ильяса Есенберлина, сообщает Kazpravda.kz.

"Мы учли недочеты, допущенные во время предыдущих переизданий "Тарих-и Рашиди". Внутри книги есть много цветных рисунков. Книга "Кочевники" – тоже цветная, это – переиздание сувенирного экземпляра", – рассказал президент издательской корпорации "ҚазАқпарат" Конысбек Ботбай.

"Тарих-и Рашиди" была переведена с иранского языка Исламом Жеменеем, Канатом Сыздыковым и Уланом Еркинбаевым. Издание вышло на казахском, русском и английском языках общим тиражом – 7 000 экземпляров.

"Кочевники" были переизданы также на трех языках общим тиражом – 6 000 экземпляров.

Мухаммед Хайдар Дулати жил в XVI веке, являлся деятелем Монгольского государства. "Тарих-и Рашиди" – труд об истории монголов и ханов Чагатаидов в Кашгарии и Могулистане.

Трилогия "Кочевники" была написана казахским писателем Ильясом Есенберлиным (1915–1983) в период 1969–1973 годов. Состоит из романов "Хан Кене", "Заговоренный меч" и "Отчаяние". Они охватывают события в казахской степи с XV по середину XIX веков.

55dc5f8031eff1440505728.jpg

55dc5f994a3041440505753.jpg

Популярное

Все
Раньше прокуратура была "адвокатом для бедных", а что сегодня?
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Новый прогноз по экономике Казахстана дал Всемирный банк
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 апреля
В новом Послании Токаев заложил идеи, меняющие жизнь казахстанского общества
Кто был в рядах уличных погромщиков в Алматы? Молодежь, у которой "каша" в голове
В каком состоянии находится сельхозмашиностроение в Казахстане
Казахстанцы до сих пор не видят себя в роли управленцев собственной страной – экономист
Тысячи долларов потратили фермеры СКО на подержанную американскую сельхозтехнику, но выйти на ней в поле так и не смогли
Платить за привозную воду со вкусом ржавчины приходится жителям села Келлеровка Северо-Казахстанской области
Волевой импульс Токаева начал титанические сдвиги в политической трансформации Казахстана – эксперт
Почему сомнительные компании привлекаются к масштабным инфраструктурным проектам в Казахстане?
Рейдерство остается одним из самых опасных преступлений против бизнеса в Казахстане
​​​​​​​Все – в сад!
Деревянный особняк купца Юзефовича не только прекрасно сохранился, но и стал украшением Петропавловска
Проверка на дорогах
​​​​​​​В новых экономических реалиях
Сельхозмашиностроение: через преграды к росту
Довести до исполнения
​​​​​​​Настрой на конструктивный диалог
12 апреля 2022
Обсуждены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ
Для совершенствования законодательства в сфере СМИ создадут рабочую группу
Вице-премьер посетил КазАТУ им. Сейфуллина
Состоялось заседание Клуба молодых экспертов при Сенате
Научную форум-выставку провели в Нур-Султане
Военное сотрудничество обсудили Казахстан и Пакистан
Макароны по 17,7 млн тенге за килограмм планировал закупить Центр соцадаптации Петропавловска
Пользователи WhatsApp смогут рисовать в приложении мессенджера
Ерлан Карин провел встречу с заместителем Госсекретаря США Узрой Зеей
Еще одно уголовное дело возбудили против руководства ПНХЗ
В Сенате обсудили механизмы по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами
Депутаты Парламента Казахстана встретились с депутатами Европарламента
Пенсионер попал в больницу после нападения собак в Уральске
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Касым-Жомарт Токаев принял Александра Винокурова
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Почти 30 процентов акций "Казахтелекома" возвращаются в госсобственность
Токаеву рассказали о новых подходах к разработке школьных программ и учебников
Количество ДТП с участием детей выросло в Казахстане
Единые правила эксплуатации электросамокатов разработают в Казахстане
12 апреля 2022
Поддельные доллары сбывал житель Туркестанской области
"Полез без билета" – директор парка обвиняет упавшего с аттракциона шымкентца
Аким Петропавловска прокомментировал голосование в Сети за переименование города
Процедуру создания частных операторов рынков усложнили в Казахстане
Крал в мечетях во время намазов: вора задержали в Алматинской области
Программу льготного автокредитования запускают в Казахстане
Наука в Медицинском университете Астана: От повышения качества жизни до метаболической хирургии
"Помогала" с подбором фейковых кредитов: об опасной компании предупредили казахстанцев
"Я всегда работала" – Тамара Дуйсенова на вопрос, отдохнула ли она
Средняя зарплата ученых повысилась в Казахстане
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
Обновленные данные по пациентам с коронавирусом представили в Минздраве
Жертва финпирамиды подожгла себя перед зданием МВД: стало известно о ее состоянии
"Изъяли 70% пенсии" – жительница дома престарелых пожаловалась на "неравные" условия проживания
Ценят за рубежом – Смаилов о разработках казахстанских ученых
Не освоили крупные суммы бюджета - Минфин назвал министерства
Женщина погибла под колесами поезда в Карагандинской области
Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем компании в Казахстане
Катался на капоте автомобиля по шоссе мужчина в Актау - видео
Эффективно использовать инструменты для сдерживания инфляции поручил Смаилов

Читайте также

Культура
Деревянный особняк купца Юзефовича не только прекрасно сохр…
Культура
Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
Культура
Наследие Мустафы Шокая обсудили в Нур-Султане
Культура
Песни Димаша Кудайбергена включили в учебную программу япон…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021