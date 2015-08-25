Переизданные "Тарих-и Рашиди" и "Кочевники" презентованы в Астане
Талгат Исенов
В столице РК прошла презентация новых изданий "Тарих-и Рашиди" Мухаммеда Хайдара Дулати и "Кочевников" Ильяса Есенберлина, сообщает Kazpravda.kz.
"Мы учли недочеты, допущенные во время предыдущих переизданий "Тарих-и Рашиди". Внутри книги есть много цветных рисунков. Книга "Кочевники" – тоже цветная, это – переиздание сувенирного экземпляра", – рассказал президент издательской корпорации "ҚазАқпарат" Конысбек Ботбай.
"Тарих-и Рашиди" была переведена с иранского языка Исламом Жеменеем, Канатом Сыздыковым и Уланом Еркинбаевым. Издание вышло на казахском, русском и английском языках общим тиражом – 7 000 экземпляров.
"Кочевники" были переизданы также на трех языках общим тиражом – 6 000 экземпляров.
Мухаммед Хайдар Дулати жил в XVI веке, являлся деятелем Монгольского государства. "Тарих-и Рашиди" – труд об истории монголов и ханов Чагатаидов в Кашгарии и Могулистане.
Трилогия "Кочевники" была написана казахским писателем Ильясом Есенберлиным (1915–1983) в период 1969–1973 годов. Состоит из романов "Хан Кене", "Заговоренный меч" и "Отчаяние". Они охватывают события в казахской степи с XV по середину XIX веков.