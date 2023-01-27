Первая часть казахстанской киноэпопеи «Қазақ хандығы» («Казахское ханство») – картина «Алмас қылыш» («Алмазный меч») Рустема Абдрашова – завоевала Гран-при международного кинофестиваля независимого кино Bragaсine в Португалии
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Алия Садыкова
Одним из главных достоинств киноэпопеи «Қазақ хандығы» является историческая достоверность описываемых событий. Государство Ак Орда, появившееся в конце XIII века, стало первым государственным образованием на территории Казахстана после монгольского периода. Оно, как считает историк-источниковед, академик Булат Кумеков, было основано на кыпчакской структуре, только лишь власть принадлежала ассимилировавшимся среди местного населения чингизидам. Эта нить – правление чингизидов, продолжавшееся до времени образования Казахского ханства в XV веке, – тянулась вплоть до XIX века, до тех пор, пока казахи не оказались в составе России.