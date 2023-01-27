Первая часть казахстанской киноэпопеи «Қазақ хандығы» («Казахское ханство») – картина «Алмас қылыш» («Алмазный меч») Рустема Абдрашова – завоевала Гран-при международного кинофестиваля независимого кино Bragaсine в Португалии

Общество
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Алия Садыкова

Одним из главных достоинств киноэпопеи «Қазақ хандығы» является историческая достоверность описываемых событий. Государство Ак Орда, появившееся в конце XIII века, стало первым государственным образованием на территории Казахстана после монгольского периода. Оно, как считает историк-источниковед, академик Булат Кумеков, было основано на кыпчакской структуре, только лишь власть принадлежала ассимилировавшимся среди местного населения чингизидам. Эта нить – правление чингизидов, продолжавшееся до времени образования Казахского ханства в XV веке, – тянулась вплоть до XIX века, до тех пор, пока казахи не оказались в составе России.

История зарождения казахской государственности в картине «Қазақ хандығы» снята по мотивам бестселлера «Кочевники» Ильяса Есенберлина. Автор исторической трилогии, по словам режиссера Рустема Абдрашова, совершил, по сути, гражданский подвиг, рассказав в условиях царившей тогда цензуры историю Казахского ханства – от его основателей, ханов Жанибека и Керея, до последнего нетитулованного казахского хана – Кенесары Касымова.

Республиканская премьера полнометражного художественного фильма «Алмазный меч» (киноверсия сериала «Қазақ елі») состоялась 16 декабря 2016 года. В широкий прокат картина вышла в январе 2017-го и сразу стала лидером проката. За месяц с небольшим, как сообщила пресс-служба национальной киностудии «Казахфильм», картина собрала 72 млн 172 тыс. тенге. Позже в развернутом виде на экранах телевизоров появился 10-серийный телевизионный вариант «Қазақ елi».

Казахстанский фильм был теп­ло встречен португальской аудиторией. Эксперты в области кино и телевидения, а также студенты, будущие кинематографис­ты, с интересом ознакомились с казахской историей, культурой и бытом кочевой цивилизации.

В рамках фестиваля несколько европейских дистрибьюторов выразили желание запустить казахстанский фильм в прокат для англоязычного зрителя.

Впрочем, на всех международных фестивалях, где участвуют картины Рустема Абдрашова, неизменно поднимают флаг страны. Таких режиссеров, как он, в Казахстане, по словам бессменного продюсера фактически всех его фильмов Армана Асенова, можно пересчитать на пальцах одной руки.

– Ему не случайно доверяют самые ответственные и важные для страны проекты, – говорит он. – Рустем – один из немногих режиссеров, чье кино народ знает и любит.

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