История зарождения казахской государственности в картине «Қазақ хандығы» снята по мотивам бестселлера «Кочевники» Ильяса Есенберлина. Автор исторической трилогии, по словам режиссера Рустема Абдрашова, совершил, по сути, гражданский подвиг, рассказав в условиях царившей тогда цензуры историю Казахского ханства – от его основателей, ханов Жанибека и Керея, до последнего нетитулованного казахского хана – Кенесары Касымова.

Республиканская премьера полнометражного художественного фильма «Алмазный меч» (киноверсия сериала «Қазақ елі») состоялась 16 декабря 2016 года. В широкий прокат картина вышла в январе 2017-го и сразу стала лидером проката. За месяц с небольшим, как сообщила пресс-служба национальной киностудии «Казахфильм», картина собрала 72 млн 172 тыс. тенге. Позже в развернутом виде на экранах телевизоров появился 10-серийный телевизионный вариант «Қазақ елi».

Казахстанский фильм был теп­ло встречен португальской аудиторией. Эксперты в области кино и телевидения, а также студенты, будущие кинематографис­ты, с интересом ознакомились с казахской историей, культурой и бытом кочевой цивилизации.

В рамках фестиваля несколько европейских дистрибьюторов выразили желание запустить казахстанский фильм в прокат для англоязычного зрителя.

Впрочем, на всех международных фестивалях, где участвуют картины Рустема Абдрашова, неизменно поднимают флаг страны. Таких режиссеров, как он, в Казахстане, по словам бессменного продюсера фактически всех его фильмов Армана Асенова, можно пересчитать на пальцах одной руки.

– Ему не случайно доверяют самые ответственные и важные для страны проекты, – говорит он. – Рустем – один из немногих режиссеров, чье кино народ знает и любит.