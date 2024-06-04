Первая партия лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан из Чехии

Всего будет поставлено 40 голов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Костанайской области

Фото: акимат Костанайской области

Южный регион Костанайской области – историческая родина лошадей Пржевальского. Совместная плодотворная работа специалистов Казахстана и Чехии способствует возвращению этих лошадей на их исконные земли.

Благодаря плодотворному сотрудничеству специалистов Казахстана и Чехии, в рамках международного соглашения между двумя республиками, в Костанайскую область (в Амангельдинский и Жангельдинский районы) будет реинтродуцировано 40 особей этих редких животных.

Первая партия из 8 лошадей Пржевальского прибыла в Аркалык на военных самолетах из Чехии. Доставлены они будут в центр реинтродукции «Алиби».

Как отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, регион уже добился успеха в восстановлении популяции сайгаков в Бетпакдале. Теперь же настала очередь лошадей Пржевальского:

«Мы верим, что благодаря совместным усилиям властей, ученых и неравнодушных людей, лошади Пржевальского станут неотъемлемой частью фауны Костанайской области, а их потомки будут радовать нас своей красотой и величием еще долгие годы!» - отметил аким.

Инициатором проекта по реинтродукции лошадей Пржевальского является Ассоциация биоразнообразия Казахстана.