Система на базе искусственного интеллекта помогает гражданам решать правовые вопросы в режиме реального времени - от типовых проблем с работодателем до более сложных ситуаций в сфере гражданского, административного или уголовного права

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Карагандинский университет имени Е.А. Букетова совместно с командой IT-специалистов компании ItByDesign запустили первый в стране бесплатный юридический онлайн-сервис LegalExpert.kz, сообщает Kazpravda.kz

LegalExpert.kz работает просто. Пользователь заходит на сайт, регистрируется по электронной почте и задаёт свой вопрос в свободной форме - так, как рассказал бы его знакомому юристу. Искусственный интеллект анализирует запрос, при необходимости задаёт уточняющие вопросы и в течение пары минут выдает пошаговую инструкцию, ссылки на законы, примеры судебных решений и даже прогноз возможных исходов дела. Сервис работает на казахском и русском языках, а тексты адаптированы под уровень правовой грамотности пользователя.

Авторы проекта подчёркивают, что LegalExpert.kz не заменяет полноценную юридическую помощь, но закрывает огромный пласт типовых и повторяющихся запросов, которые ежедневно поступают юристам по всей стране.

«Юридические услуги в Казахстане стоят от 50 до 500 тысяч тенге за консультацию. При этом более 70% обращений - типовые: невыплата зарплаты, развод, алименты, споры с работодателями и госорганами. Мы проанализировали более 100 тысяч судебных решений и создали систему, которая может бесплатно и быстро помочь в таких ситуациях. Теперь у каждого казахстанца есть юридический помощник, доступный с любого устройства - смартфона, планшета или компьютера», — говорит Лариса Кусаинова, профессор Карагандинского Университета, один из авторов проекта.

Сервис обучен на полной базе действующего законодательства РК, сотнях тысяч судебных решений последних лет, а также на нормативных постановлениях Верховного суда. Благодаря этому LegalExpert.kz может не только «перевести» законы на понятный язык, но и подсказать, как велись аналогичные дела в суде, какие документы потребуются, и какие могут быть риски.

Проект ориентирован на широкий круг пользователей. Граждане получают доступную и оперативную консультацию без затрат, предприниматели - возможность проверить правовые риски в любой момент, а начинающие юристы - мощный инструмент для анализа практики.

Пилотный запуск уже проведён в Карагандинской области, но сервис открыт для всех жителей Казахстана - достаточно зарегистрироваться на сайте Legalexpert.kz.