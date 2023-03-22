Первую медаль женского ЧМ-2023 по боксу принесла Алуа Балкибекова

Боксер Алуа Балкибекова завоевала бронзу на ЧМ-2023, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Дирекцию по развитию спорта.

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

Самая легкая женщина-боксер в национальной сборной Казахстана Алуа Балкибекова (до 48 килограммов) вышла в полуфинал. В противостоянии с Эриван Барут из Турции она выиграла судейским решением.

Следующая соперница Алуы в полуфинале - Ниту Ниту из Индии. С ней финалистка прошлого чемпионата мира встречалась на стадии квалификации в Стамбуле. Победу тогда одержала казахстанка.

Алуа Балкибекова является чемпионкой Азии и серебряным призером чемпионата мира 2022 года.

Чемпионат мира-2023 по боксу среди женщин проходит в Нью-Дели и

завершится 26 марта.

Изначально за медали сражалось более 300 участниц из 65 стран. По итогам 1/8 финала стран осталось практически наполовину. Всего 33 государства.

Больше всех на этой стадии представителей Казахстана - сразу 9 женщин-боксеров главного тренера Шамиля Сафиуллина.