Первый в Казахстане ERG GeoHub, оснащенный по последнему слову техники, открылся в Костанайской области

С его помощью изучение богатства недр Костанайской и Актюбинской земли станет более эффективным и информативным.

Фото пресс-службы ТОО ERG Exploration

ERG GeoHub, иначе говоря кернохранилище, - помещение модульного типа, возведенное в городе Рудном всего за семь месяцев, замыкающая цепочка поисково-разведочных работ на месторождениях природных ресурсов, ценность которых определяет ТОО "ERG Exploration", передает корреспондент Кazpravda.kz.

Компания молодая, но стремительно развивающаяся. Основанная всего два года назад, она уже ведет работы на 40 участках, преимущественно в Актюбинской области. В Костанайской в основном изучают ценность месторождений магнетитовых руд и бокситов.

"Старт открытию ТОО "ERG Exploration" был дан в январе 2021 года. За это время мы проделали огромную работу. Начинали с одной буровой установки. Сейчас у нас четыре станка, и в ближайшее время планируем увеличить буровой парк до десяти единиц. Соответственно, повысится и объем выполнения поисково-разведочных работ. К примеру, сейчас мы пробуриваем 50 тысяч погонных метров керна в год, а в будущем планируем увеличить производительность как минимум вдвое. И в этом плане наш ERG GeoHub - очень важная ступень развития не только нашего предприятия, но и всей отрасли геологоразведки Казахстана", - отметил гендиректор ТОО "ERG Exploration" Азамат Шалабаев.

Рудненский ERG GeoHub - это целый комплекс помещений, оборудованных самыми прогрессивными технологиями. Здесь есть и хранилище отобранных при бурении проб, и документаторская - рабочая зона геологов, где они проводят детальное описание кернового материала, а также зона распилки керна.

"Оборудование для распилки керна, установленное в ERG GeoHub, специально изготовлено в Австралии. Ему нет аналогов во всем Казахстане. Этот аппарат безопасен и в то же время прост в использовании. Во-первых, автоматизирован и исключает контакт человека с вращающимися механизмами. Во-вторых, он более экологичен, поскольку при распиле кернов нет пыльных выбросов. Это благодаря тому, что здесь применена система кожух: все закрыто, а сама резка производится с применением воды, напор которой достигает 11 литров в секунду. Ну и в-третьих, его производительность в пять раз выше того аппарата, которым мы пользовались раньше. Прежний станок распиливал 80 погонных метров в день, а мощность нового - 400 погонных метров. Причем это средняя производительность. Максимум он может распиливать 1000 погонных метров, если это мягкие породы, к примеру известняк", - пояснил менеджер по производству ТОО "ERG Exploration" Сергей Пивень.

Новое оборудование для распила кернов обошлось компании в 18 млн тенге, а строительство ERG GeoHubа - в 320 млн тенге. Кстати, одна из главных его фишек - цифровизация старых фондов.

"Мы совместно с другими игроками индустрии, а также комитетом геологии Минэкологии РК начали очень важную работу по оцифровке исторической базы, то есть отчетов, которые копились на протяжении десятилетий. Все эти данные помогут нам в проведении разведочных работ и открытии новых месторождений, - сказал заместитель генерального директора по проектам и развитию Евразийской Группы Ардак Нуразханов.- В ближайшие месяцы мы установим экспресс-лабораторию, которая позволит делать экспресс-тесты на месте еще до отправки проб на аналитику за рубеж. Точность таких результатов составляет 99,5%".

Развивая свою инфраструктуру, ТОО "ERG Exploration" идет в ногу со временем, отвечая важным направлениям развития экономики государства. Геологоразведка - одно из них.

Ведь сегодня более 70% бюджетных пополнений Казахстана осуществляется за счет минерального сырья. А значит, изучение богатства недр - одна из перспективнейших задач страны. Такие ориентиры обозначил президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на первой сессии Мажилиса VIII созыва.

"ERG GeoHub придаст большой импульс для развития геологоразведки компании и страны в целом. Полагаю, что услугами ТОО "ERG Exploration" будут пользоваться и другие компании, поскольку здесь используется самое современное оборудование, самые прогрессивные достижения науки и технологии геологоразведки, что позволяет быстро и качественно применять мировой опыт", - отметил председатель комитета геологии МИИР РК Ерлан Акбаров.

Надо сказать, что программа ТОО "ERG Exploration" по оценке ценности месторождений расписана на ближайшее десятилетие.

При этом инвестиции компании на геологоразведку ежегодно удваиваются. В прошлом году было инвестировано порядка 10 млн долларов, в 2023-м планируется вложить 20 млн долларов, а в следующем - 40 млн долларов.