Пишите правду, но это нелегко

Фото из личного архива А. Бактыгереевой

Ее стихи пробуждают потаенные струны души не одного поколения казах­станцев. Они легкие, как свежий ветер весенней степи, и мощные, как воды любимого ей Жайыка. Акуштап Бактыгереева родилась 23 августа 1944 года в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.

Пожалуй, черты ее характера, а в дальнейшем и творчества определило ее имя, данное бабушкой. В переводе оно означает «белый шелк» – материя нежная и в то же время прочная. Поэзией девушка увлеклась еще в школьные годы. А творческий дар открыла в себе также благодаря бабушке, которая читала сказки на арабском языке, знала множество пословиц и поговорок.

В 1966 году Акуштап окончила филологический факультет Казахского государственного женского педагогического инс­титута в Алматы. Трудовую дея­тельность начала в том же году литературным сотрудником западноказахстанской областной газеты «Орал өңірі».

Пос­ле работала литсотрудником в талдыкорганской областной газете «Октябрь туы», республиканской газете «Қазақ әдебиеті», в журнале «Жулдыз», редактором киностудии «Казахфильм», переводила для издательства «Жазушы». Ее первый сборник стихов «Өрімтал» был издан в 1967 году.

Затем с завидной периодичностью увидели свет книги «Наз», «Қуанышым, іңкәрім», «Сені ойлаймын», «Аққанат», «Бақыт әні», «Жайық қызы», «Белокрылая», «Ақжелең», «Сүмбіле», «Ақшағала», «Лебединая верность». Стихи поэтессы включены в сборники «Песня. Мечта. Любовь», «Чудесный сад», вышедшие на русском языке.

Стихи Акуштап Бактыгереевой стали основой для многих песен. Благодаря ее переводам казахскоязычные почитатели поэзии смогли насладиться творчеством Сильвы Капутикян, Анны Ахматовой, Вероники Тушновой.

Прожив почти 40 лет в столице, поэтесса с семьей вернулась на малую родину, в Приуралье. Тогда многие представители науч­ной и творческой интеллигенции отправились на периферию работать с молодежью.

В Уральске Акуштап Бактыгереевна продолжила творческую и общест­венную деятельность, возглавив областной филиал Союза писателей Казахстана. По ее убеж­дению, поэт или писатель преж­де всего – выразитель чаяний, тревог и надежд своего народа. И только народ дает оценку его творчеству. Она проводит многочисленные встречи с читателями, трудовыми коллективами. На этих встречах, а также лекциях для студентов местных вузов и колледжей поэтесса поднимает темы патриотизма, нравственных ориентиров, воспитания девушек в духе национальных традиций. С материнской заботой и откровенно она говорит с молодежью об ответственности перед детьми и стариками, об уважении к старшим, о семейном долге, женском достоинстве и скромности, о важности образования. Брошенные дети, распавшиеся семьи – все это упущения со стороны родителей, недостаток внимания и поддержки общественных организаций, государства, считает поэтесса.

Эти мысли отражены в ее творчестве. Как отмечает ее коллега по писательскому цеху, журналист Бауыржан Губайдуллин, Акуштап Бактыгереевой удалось возродить такой литературный стиль, как «Письма матери».

В поэтической форме она доносит до читателя свои размышления, поэтому для многих ее стихи являются наставлениями, источником жизненной мудрости. Еще одним стержнем поэзии она называет судьбу родного языка. Его развитие связано со всеми сферами жизни, но в первую очередь с образованием и культурой.

– Казахский язык всегда славился образностью, меткостью, поэтому молодежь должна читать классиков. В их произведениях – опыт предков, история народа, его богатые традиции, – говорит Акуштап Бактыгереева.

На закате этого лета творческие встречи приурочены к юбилею поэтессы. На одной из них состоялась презентация очередной книги – сборника эссе «Менің Фаризам», посвященного талантливой поэтессе, общественному деятелю Фаризе Онгарсыновой.

Принципиальность и искренность в жизни и творчестве, неприятие лжи – эти черты схожи у двух представительниц современной казахской поэзии, внесших значительный вклад в развитие отечественной литературы.

Еще одним подарком для казахстанцев станет постановка на столичной театральной сцене спектакля по мотивам драмы Акуштап Бактыгереевой.

В произведение вошли стихи, посвященные поэту Жубану Молдагалиеву. Одним из первых он высказал правду о декабрьских событиях 1986 года, жертвах народа физических и нравственных – об утере языка и веры, о неуважении к традициям. Правду, к которой в то время многие были просто не готовы. На уральской сцене премьера спектакля состоялась в 2020 году.