По итогам переговоров Токаев и Мирзиёев подписали ряд документов

Международное сотрудничество , Президент
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Азамат Серикбаев
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Главы двух государств подписали совместное заявление, решения Высшего межгосударственного совета о дальнейшем развитии казахско-узбекского двустороннего сотрудничества и об утверждении Положения о Совете министров иностранных дел, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

Кроме того, в рамках государственного визита президента Узбекистана в Казахстан подписаны следующие документы:

1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о режиме казахстанско-узбекской государственной границы;

2. Протокол о внесении изменений и дополнений в протокол к соглашению между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года;

3. Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года;

4. План мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан на 2024-2025 годы;

5. Соглашение между министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан о сотрудничестве в области сельского хозяйства;

6. Протокол о взаимопонимании и сотрудничестве между министерством национальной экономики Республики Казахстан и министерством экономики и финансов Республики Узбекистан;

7. Протокол о сотрудничестве в сфере регулирования естественных монополий между Комитетом по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан;

8. Соглашение между министерством здравоохранения Республики Казахстан и министерством здравоохранения Республики Узбекистан о сотрудничестве в области здравоохранения;

9. Протокол о сотрудничестве между Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан в области конкурентной политики;

10. Меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республики Казахстан и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республике Узбекистан об учреждении Казахстанско-Узбекского экспертного совета;

11. Соглашение о взаимопонимании между Фондом «Отандастар» и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при министерстве культуры Республики Узбекистан;

12. План практических действий («Дорожная карта») по расширению сотрудничества между акиматом города Астаны и хокимиятом города Ташкента в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах на 2025-2026 годы.

#Токаев #подписание #визит #Мирзиёев

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