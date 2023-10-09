Почти 1000 попыток перевода денег на счета террористов заблокировали в Казахстане

Президент
46
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Он заслушал доклад об итогах работы Агентства по финансовому мониторингу за 9 месяцев этого года и планах на предстоящий период, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Президент был проинформирован, что за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7 %.

Кроме того, Жанат Элиманов доложил, что правоохранительным органам передано 229 аналитических материалов, а также налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. Это ограждает граждан, особенно молодежь, от онлайн-покупок наркотиков.

Также закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов, создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов, разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты, ликвидирована деятельность 9 незаконных криптообменников, по которым обороты превысили 17 млрд тенге.

Президенту было доложено, что впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете Агентства на криптобирже Binance. Кроме того, идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций. Внесены предложения о декриминализации отдельных составов экономических правонарушений, что позволит усилить защиту субъектов предпринимательства.

Глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности агентства. Президент особо отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.

#АФМ #Токаев #отчет #Элиманов

Популярное

Все
О захвате земель, турвзносе и вывесках
До свидания, Ханчжоу! Впереди – Нагоя
Три казахстанских фильма, снятых режиссерами-дебютантами, номинированы на «азиатский Оскар»
Волевая победа
Большой потенциал малого бизнеса
Батареи просят тепла
Узаконь и подключайся
Аида Балаева: Многие вопросы требуют законодательного регулирования
Съезд лидеров мировых религий: от диалога к решениям
"Это ад": всплыли жуткие факты о подозреваемом в изнасиловании 3-летних сестер
Из кабинета – в поле!
Израиль объявил о переходе страны в "состояние войны"
Сыну Даулета Турлыханова вынесли приговор в Алматы
Не выдавать разрешение на оружие и водительские права без медстраховки предлагает Минздрав
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Израиле
Когда откроют движение по мосту Тауелсиздик в Астане
Турецкий Eren Holding рассмотрит потенциальные проекты для инвестирования в Казахстан
В авангарде научных перемен
Казахстан и Франция договорились о проектах по антикоррупционной культуре чиновников
Обхохочешься!
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Пастбищ – море, а пасти негде?
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Изнасилование мальчика в школе Алматы – комментарий комитета по охране прав детей
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
20 новых многопрофильных больниц планируют построить в Казахстане
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Очередной отопительный сезон с ледяными батареями встретят жители многоквартирных домов Талгарского района
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
В театре «Астана Балет» идут последние приготовления к премьере национальной балетной сказки «От қыз»
Ни дня без камеры
Не убивайте детство
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

Глава МВД доложил Токаеву о криминогенной обстановке в Каза…
Токаев внес поправки в правила о системе оповещения населен…
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по в…
Токаев принял участие в церемонии открытия транзита российс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]