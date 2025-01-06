Почти 40 магнитных шариков проглотил в новогоднюю ночь малыш из Зеренды

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Это едва не стоило ему жизни

Фото: скриншот видео

Четыре с половиной часа спасали четырехлетнего ребенка хирурги Акмолинской областной детской больницы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Nayza Kokshe

Как сообщается, 2 января 2025 года в больницу экстренно доставили малолетнего зерендинца. Ребенок был истощен рвотой, сильными болями в животе. В ночь на второе января его привезли в районную больницу, где рентген показал в кишечнике инородное тело.

По словам мамы, еще 31 декабря она достала изо рта сына несколько магнитных шариков и решила, что на этом всё, беда прошла мимо. Одноразовая рвота родителей не насторожила, и они решили, что это просто новогоднее переедание. Но ребенку стало хуже и только на третий день его привезли в больницу.

«Малыша быстро обследовали, подняли в реанимацию для подготовки к экстренной операции, ведь прошло время и инородные тела уже «разбежались» по толстому и тонкому кишечнику. Операцию проводил наш опытный врач, заведующий отделением Ернар Кожабеков. Я ассистировал. С помощью лапораскопической стойки монитора нам удалось вытащить 39 магнитных шариков. За 3 дня они уже успели повредить кишечник, перфорировали его (или продырявили) толстую и тонкую кишку. Это затрудняло ход операции, поэтому она шла почти 5 часов. К тому же на этой почве развился перитонит, гной из этих ран пролился в кишечник», - рассказал детский хирург Салимжан Жакупов.

Он отметил, что за полгода это уже третий случай - тогда были 12 и 24 убийственных магнитов.

 

#ребенок #операция #хирурги #магниты

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