Почти 40 тонн черешни вернули в Кыргызстан на границе

Сельское хозяйство, Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Продукция направлялась в Россию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет госинспекции в АПК

Изображение от brgfx на Freek

На фитосанитарных постах Жамбылской области были выявлены зараженные личинками дрозофила партии черешни. Продукция направлялась из Кыргызстана в Россию, ее общий вес - свыше 39 тонн. 

За нарушение фитосанитарных требований наложили административные штрафы. Зараженный груз возвратили в страну-экспортера. 

Напомним, дрозофилы — это маленькие мухи (плодовые мушки) размером всего около 2-4 миллиметров и весом в пару миллиграмм, с обычно коричнево-серыми телами и красноватыми глазами. Личинки развиваются в субстратах растительного происхождения. Мухи питаются загнивающими овощами и фруктами, вытекающим забродившим древесным соком, плодовыми телами грибов и другими органическими остатками с богатой микрофлорой. 

#казахстан #Россия #Кыргызстан #груз #черешня

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