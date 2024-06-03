Почти 40 тонн черешни вернули в Кыргызстан на границе

Продукция направлялась в Россию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет госинспекции в АПК

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На фитосанитарных постах Жамбылской области были выявлены зараженные личинками дрозофила партии черешни. Продукция направлялась из Кыргызстана в Россию, ее общий вес - свыше 39 тонн.

За нарушение фитосанитарных требований наложили административные штрафы. Зараженный груз возвратили в страну-экспортера.

Напомним, дрозофилы — это маленькие мухи (плодовые мушки) размером всего около 2-4 миллиметров и весом в пару миллиграмм, с обычно коричнево-серыми телами и красноватыми глазами. Личинки развиваются в субстратах растительного происхождения. Мухи питаются загнивающими овощами и фруктами, вытекающим забродившим древесным соком, плодовыми телами грибов и другими органическими остатками с богатой микрофлорой.