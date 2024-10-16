Под стражу взяты еще трое подозреваемых в убийстве подростка в Талгаре

Вчера в Конаеве ход расследования жестокого убийства 16-летнего Шерзата Полата прокомментировали представители специальной следственно-оперативной группы.
Как напомнил первый заместитель министра внутренних дел Бауыржан Аленов, трагедия вызвала огромный резонанс в обществе, следственный процесс находится под особым контролем главы МВД и генерального прокурора.
– Мы заверяем казахстанцев, что «ни один камень не останется неперевернутым» в нашем стремлении к истине, – заявил Бауыржан Аленов. – Понимаем и разделяем желание журналистов освещать важные события. При этом необходимо помнить о нашей общей ответственности за защиту прав и свобод человека, включая презумпцию невиновности. Сейчас в СМИ и социальных сетях публикуется много домыслов, некоторые блогеры делают поспешные и порой субъективные выводы. Каждый недостоверный слух требует нашего опровержения. Это серьезно затрудняет работу следственно-оперативной группы, на которую и без того оказывается колоссальное общественное давление.
Как отметил спикер, согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса, нельзя раскрывать детали следствия, но по согласованию с Генеральной прокуратурой конкретно по данному громкому делу сделано исключение. Далее участники пресс-конференции показали журналистам запись видеокамер, установленных в магазине семьи Полат. По данной съемке отчетливо видно, что конфликт между Шерзатом и посетителем начался отнюдь не из-за бутылки пива. Тем не менее истинная причина инцидента пока так и не выяснена.
Возбужден ряд уголовных дел по фактам убийства, совершенного группой лиц; хулиганства с применением оружия; поджога дома потерпевших; угроз, поступивших в их адрес, а также недонесения о преступлении. Изначально по факту убийства были задержаны семеро подозреваемых. Теперь выяснилось, что под стражу взяли еще троих их сообщников. Двое остальных граждан, приехавших в ту ночь в магазин, проходят как свидетели с правом на защиту. Итого в орбите уголовного процесса десять человек.
Отвечая на вопросы журналистов, заместитель главы следственного департамента МВД Самат Аисов сообщил, что на учете ведомства нет ОПГ «Хуторские», некий Хасан Касымбаев не проходит по данному уголовному делу ни в каком статусе. Между тем среди подозреваемых, возраст которых от 24 лет до 31 года, есть лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности и осужденные за совершение различных преступлений. По результатам проверки фигуранты дела не имеют связей с организованной преступностью.
К слову, возбуждено еще одно уголовное дело по факту незаконного распространения видеозаписи с места преступления. «Слив» видео в соцсети, случившийся в минувший понедельник, расследует департамент собственной безопасности МВД. Кроме того, организована проверка в отношении сотрудников Талгарского районного отдела полиции.
Спикеры также проинформировали, что виновных в поджоге дома потерпевших пока не нашли. Проводятся необходимые экспертизы, определяется сумма нанесенного ущерба. Семья Шерзата взята под круглосуточную охрану полиции.
В свою очередь прокурор Алматинской области Берик Адамов подчеркнул, что обеспечен объективный надзор за законностью и полнотой следственных мероприятий. Нарушений не выявлено. Прокуратура будет ходатайствовать о проведении открытого судебного процесса в онлайн-режиме.
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Вчера на сайте акимата Талгарского района появилась информация, что за ненадлежащее исполнение своих обязанностей от занимаемых должностей освобождены аким Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан. Рассматривается также ответственность других работников акимата. За что именно наказаны чиновники – неизвестно. Два года назад по итогам выборов Бахыт Куришбеков возглавил городской акимат, набрав большинство голосов избирателей.
На портале также опубликовано распоряжение о применении дисциплинарного наказания в отношении главы Талгарского района Таната Айдарбекова, подписанное акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым. Объявлен выговор, причиной которого указано ослабление контроля во вверенном регионе.
Напомним, сейчас улицы райцентра, в котором недавно случилось резонансное ЧП, с целью обеспечения правопорядка патрулируют военнослужащие Национальной гвардии.