Под стражу взяты еще трое подозреваемых в убийстве подростка в Талгаре

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Вчера в Конаеве ход расследования жестокого убийства 16-летнего Шерзата Полата прокомментировали представители специальной следственно-оперативной группы.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как напомнил первый заместитель министра внутренних дел Бауыржан Аленов, трагедия вызвала огромный резонанс в обществе, следственный процесс находится под особым контролем главы МВД и генерального прокурора.

– Мы заверяем казахстанцев, что «ни один камень не останется неперевернутым» в нашем стремлении к истине, – заявил Бауыржан Аленов. – Понимаем и разделяем желание журналис­тов освещать важные события. При этом необходимо помнить о нашей общей ответственности за защиту прав и свобод человека, включая презумпцию невиновности. Сейчас в СМИ и социальных сетях публикуется много домыслов, некоторые блогеры делают поспешные и порой субъективные выводы. Каждый недостоверный слух требует нашего опровержения. Это серьезно затрудняет работу следственно-оперативной группы, на которую и без того оказывается колоссальное общест­венное давление.

Как отметил спикер, согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса, нельзя раскрывать детали следствия, но по согласованию с Генеральной прокуратурой конкретно по данному громкому делу сделано исключение. Далее участники пресс-конференции показали журналистам запись видеокамер, установленных в магазине семьи Полат. По данной съемке отчетливо видно, что конфликт между Шерзатом и посетителем начался отнюдь не из-за бутылки пива. Тем не менее истинная причина инцидента пока так и не выяснена.

Возбужден ряд уголовных дел по фактам убийства, совершенного группой лиц; хулиганства с применением оружия; поджога дома потерпевших; угроз, поступивших в их адрес, а также недонесения о преступлении. Изначально по факту убийства были задержаны семеро подозре­ваемых. Теперь выяснилось, что под стражу взяли еще троих их сообщников. Двое остальных граждан, приехавших в ту ночь в магазин, проходят как свидетели с правом на защиту. Итого в орбите уголовного процесса десять человек.

Отвечая на вопросы журналис­тов, заместитель главы следственного департамента МВД Самат Аисов сообщил, что на учете ведомства нет ОПГ «Хуторские», некий Хасан Касымбаев не проходит по данному уголовному делу ни в каком статусе. Между тем среди подозреваемых, возраст которых от 24 лет до 31 года, есть лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности и осужденные за совершение различных преступлений. По результатам проверки фигуранты дела не имеют связей с организованной преступностью.

К слову, возбуждено еще одно уголовное дело по факту незаконного распространения видеозаписи с места преступления. «Слив» видео в соцсети, случившийся в минувший понедельник, расследует департамент собственной безопасности МВД. Кроме того, организована проверка в отношении сотрудников Талгарского районного отдела полиции.

Спикеры также проинформировали, что виновных в поджоге дома потерпевших пока не наш­ли. Проводятся необходимые экспертизы, определяется сумма нанесенного ущерба. Семья Шерзата взята под круглосуточную охрану полиции.

В свою очередь прокурор Алматинской области Берик Адамов подчеркнул, что обеспечен объективный надзор за законнос­тью и полнотой следственных мероприятий. Нарушений не выявлено. Прокуратура будет ходатайствовать о проведении открытого судебного процесса в онлайн-режиме.

Когда верстался номер:

Вчера на сайте акимата Талгарского района появилась информация, что за ненадлежащее исполнение своих обязанностей от занимаемых должностей освобождены аким Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан. Рассматривается также ответственность других работников акимата. За что именно наказаны чиновники – неизвестно. Два года назад по итогам выборов Бахыт Куришбеков возглавил городской акимат, набрав большинство голосов избирателей.

На портале также опубликовано распоряжение о применении дисциплинарного наказания в отношении главы Талгарского района Таната Айдарбекова, подписанное акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым. Объявлен выговор, причиной которого указано ослабление контроля во вверенном регионе.

Напомним, сейчас улицы райцентра, в котором недавно случилось резонансное ЧП, с целью обеспечения правопорядка патрулируют военнослужащие Национальной гвардии.

#МВД #убийство #подросток #Талгар

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