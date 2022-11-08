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​​​​​​​Подготовка продолжается

Александр Бри

Члены ЦИК продолжают серию выездных семинаров-совещаний по вопросам подготовки и проведения внеочередных президентских выборов.

Такие встречи в Восточно-Казахстанской области и облас­ти Абай провели заместитель председателя ЦИК Константин Петров и член ЦИК Сабила Мустафина.

Участие в семинарах-совещаниях приняли члены территориальных и участковых избирательных комиссий, представители предвыборных штабов кандидатов, СМИ, уполномоченных государственных органов, а также миссий БДИПЧ ОБСЕ и СНГ.

В первой части семинаров-совещаний членами ЦИК были заслушаны доклады уполномоченных государственных органов и членов избирательных комиссий о проводимой в регионах работе по вопросам формирования спис­ков избирателей, всесторонней подготовки к выборам, обеспечения физической доступности избирательных участков для граждан с инвалидностью, осуществления надзора за соблюдением законности участниками избирательного процесса, обеспечения правопорядка на участках в день голосования, а также охраны и доставки бюллетеней.

Так, председатель ТИК Восточно-Казахстанской области Ерсаин Набиев сообщил, что в регионе функционируют 537 избирательных участков, на которых работают 3 525 членов комиссий. Он сообщил о передаче на избирательные участки спис­ков избирателей, а также 4 967 открепительных удостоверений.

Для оповещения избирателей о времени и месте голосования изготовлены 400 000 приглашений, которые будут своевременно доставлены по адресам.

Руководитель управления социальной защиты ВКО Альмира Мусинова сообщила, что определены 284 избирательных участка, где голосуют граждане с инвалидностью. Всего из 537 избирательных участков области 533 расположены на первых этажах, 469 участков оснащены пандусами, 429 – различными тактильными указателями.

В 475 участках будут предусмотрены кабины для тайного голосования с учетом доступа избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся креслами-колясками. В день голосования в 13 населенных пунктах, где проживают граж­дане с инвалидностью, будут организованы службы инватакси.

Председатель ТИК области Абай Наталья Фесенко сообщила, что по состоянию на 1 нояб­ря количество избирательных комиссий в области составляет 486, членов комиссий – 3 290  человек. На 125 участках, где чис­ленность избирателей свыше 1 500 человек, будет организован сервис по проверке регистрации граждан, на пяти намечено организовать работу мобильных ЦОНов.

Руководитель управления социальной защиты области Абай Айнур Султанова сообщила, что все участки оснащены необходимыми ресурсами для лиц с инвалидностью. В день голосования 16 машин будут оказывать услуги службы инватакси в трех населенных пунктах (по городу Семею – 12, в Аягозском районе – 3, Жарминском районе – 1). В остальных регионах при необходимости лица с инвалидностью при голосовании будут обеспечены подвозом, транспорт будет дежурить в течение всего дня голосования.

Во второй части программы семинаров-совещаний члены ЦИК провели тренинги в форме деловой игры на основе кейсовой технологии для территориальных и участковых избирательных комиссий. В частности, были проверены их практичес­кие навыки по действиям в день голосования, в том числе по подготовке избирательного участка, выдаче бюллетеней, сопровождению избирательных урн для голосования вне помещения, алгоритму подсчета голосов, оформлению протоколов по итогам голосования и так далее.

Члены ЦИК особо напомнили, что главной задачей при организации процедуры голосования является обеспечение ее прозрачности.

После семинаров члены ЦИК посетили избирательные участки регионов. В частности, была проверена готовность избирательных участков Уланского района Восточно-Казахстанской области и Бородулихинского района области Абай. Избирательным комиссиям была оказана методическая и консультативная помощь со стороны членов ЦИК.

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