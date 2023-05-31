Подросток на скутере погиб в Актобе

16-летний житель города Актобе погиб в дорожной аварии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

31 мая на пересечении улиц А. Джангильдина и Д. Кунаева в Актобе произошло ДТП с участием автомашины Toyota и скутера.

Скутером управлял 16-летний подросток, который скончался на месте происшествия.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Полицейские напоминают, что водители скутеров должны двигаться по велосипедной дорожке, при ее отсутствии – по правому краю проезжей части дороги.