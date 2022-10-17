Подросток выстрелил в друга из ружья в ЗКО

В селе Ханордасы Бокейординского района 15-летний мальчик получил огнестрельное ранение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, у подростка диагностировали огнестрельное ранение передней брюшной стенки.

"Общее состояние стабильно тяжелое. Санавиацией транспортирован в областной центр в сопровождении детского реаниматолога воздушным транспортом", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, два 15-летних подростка находились в гараже во дворе дома по улице Маметовой. Один из них выстрелил в другого из ружья марки ATA ARMS №D1808301 12 калибра, которое принадлежит 28-летнему дяде стрелявшего мальчика.

По данному факту ведётся досудебное расследование по ч. 3 ст. 114 УК РК, в отношении владельца огнестрельного оружия составлен протокол по ст. 484 ч. 1 КоАП РК.