Поезд "Алматы - Петропавловск" экстренно остановили из-за неисправности

Движение поезда "Алматы - Петропавловск" экстренно приостановили из-за технической неисправности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

"21 сентября в 4 часа 27 минут пассажирский поезд № 105 сообщением "Алматы - Петропавловск" произвел экстренную остановку на участке Караганда - Астана из-за неисправности технического вагона. Количество пассажиров в поезде - 184. Жертв и пострадавших нет. АО "Пассажирские перевозки" занимается вопросами организации отправки пассажиров остановленного состава до мест назначения согласно проездным документам", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы компании, пассажиры данного поезда с перегона Мырза-Шокай до станции Астана доставлены на поезде №3/4 "Алматы - Астана-Нурлы жол" (Тальго).

Для вывоза пассажиров, следовавших до станций Курорт-Боровое, Кокшетау и Петропавловск, со станции Астана до станции Петропавловск, организован отдельный состав из стандартных вагонов (4 купейных вагона). Поезд №105/106 "Алматы-2 – Петропавловск" отменяется на два рейса до 26 сентября.

21 сентября состав КЗ-03 с неисправным техническим вагоном №77098 будет доставлен на ПТО Тальго станции Астана для замены на технический вагон №70210, находящийся в резерве, и технического осмотра всех вагонов в составе.

Отмечается, что для проведения расследования создана комиссия АО "НК "ҚТЖ".