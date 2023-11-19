Поиски семилетней девочки продолжаются в Павлодарской области

Фото: Polisia.kz

В поисках задействованы 320 человек, сообщает Polisia.kz.

"Организованы работы по поиску пропавшей силами спасателей, кинологов, полиции, местных истолнительных органов и волонтеров. На месте организован оперативный штаб. Всего в поисках участвуют более 320 человек, 72 ед.техники", – говорится в сообщении.

Заявление о пропаже девочки поступило в полицию Экибастуза 17 ноября в 21:15 часов.

Полицией установлено, что около 16:00 часов 39-летняя женщина решила с тремя детьми поехать на выходные дни к супругу, который находится в крестьянском хозяйстве, расположенном в 15 км от села. При этом дочь Милана отказалась ехать и вышла из дома.

По тревоге был поднят личный состав полиции, информация об исчезновении ребенка была распространена по местным чатам, к поискам подключились волонтеры и неравнодушные граждане.

Милана Давыдова, 2015 года рождения, учащаяся 3 класса школы села Бескауга Кояндинского сельского округа.