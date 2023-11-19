Поиски семилетней девочки продолжаются в Павлодарской области

Происшествия
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

В работе принимают участие спасатели, кинологи, полиция и волонтеры, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В поисках задействованы 320 человек, сообщает Polisia.kz.

"Организованы работы по поиску пропавшей силами спасателей, кинологов, полиции, местных истолнительных органов и волонтеров. На месте организован оперативный штаб. Всего в поисках участвуют более 320 человек, 72 ед.техники", – говорится в сообщении.

Заявление о пропаже девочки поступило в полицию Экибастуза 17 ноября в 21:15 часов.

Полицией установлено, что около 16:00 часов 39-летняя женщина решила с тремя детьми поехать на выходные дни к супругу, который находится в крестьянском хозяйстве, расположенном в 15 км от села. При этом дочь Милана отказалась ехать и вышла из дома.

По тревоге был поднят личный состав полиции, информация об исчезновении ребенка была распространена по местным чатам, к поискам подключились волонтеры и неравнодушные граждане.

Милана Давыдова, 2015 года рождения, учащаяся 3 класса школы села Бескауга Кояндинского сельского округа.

"Рост 128-130 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые. Была одета: желтая куртка, трико светло-зеленого цвета, кофта серого цвета, сапоги черного цвета. Если Вы владеете какой-либо информацией по данному факту, просим вас сообщить по телефону 102", – отметили в полиции.

#Экибастуз #Павлодарская область #пропажа ребенка

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