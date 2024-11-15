Полный текст выступления президента на первом Форуме работников сельского хозяйства

Фото: пресс-служба президента РК

Уважаемые участники!

Рад приветствовать вас на первом Форуме работников сельского хозяйства!

Прежде всего, хотел бы поздравить всех с предстоящим профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Символично, что наше мероприятие совпало еще с одним знаменательным событием – 70-летием начала освоения целины в Казахстане. Безусловно, вам известно о том, что результаты этой масштабной кампании получили неоднозначные оценки.

Однако именно благодаря целине отечественная аграрная отрасль претерпела значительные позитивные изменения, а наша страна за короткое время превратилась в одну из главных житниц в мире. Заметно улучшилась социальная инфраструктура, на карте страны появились новые населенные пункты.

Поэтому мне сегодня в первую очередь хотелось бы отметить деятельность целинников-первопроходцев и аграриев, которые достойно продолжают их славный путь.

Только что мы посетили специализированную выставку. Наше большое достижение – высокое качество отечественной продукции, значительная часть которой поставляется на экспорт. Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и пастбищ. Мы входим в десятку крупнейших стран – экспортеров пшеницы, а также входим в число лидеров по экспорту муки.

Несмотря на то, что нынешний год выдался сложным, мы смогли собрать рекордный за последние 10 лет урожай – 26,7 млн тонн зерна. Поздравляю наших аграриев и выражаю им искреннюю благодарность за это замечательное достижение!

Как говорится, «по труду и почет». Думаю, что эти слова следует адресовать нашим сельчанам за их самоотверженную работу. Надо сказать, что и государство в рамках новой экономической политики предприняло ряд конкретных шагов, оказало необходимую поддержку отрасли.

Благодаря принимаемым системным мерам снизилась инфляция (в октябре т.г. годовая инфляция составила 8,5%), набраны хорошие темпы роста национальной экономики, который за январь-октябрь 2024 года составил более 4%.

Важно, что положительная динамика обеспечивается в основном за счет развития ненефтяного сектора. Свыше двух третей роста ВВП приходится на торговлю, обрабатывающую промышленность, строительство и сельское хозяйство. Нужно продолжать активную работу в этом направлении.

Наша страна сохраняет лидерство по притоку прямых иностранных инвестиций в Центрально-Азиатском регионе. В этом году ведущие международные рейтинговые агентства подтвердили суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне инвестиционной надежности.

В сентябре агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг Казахстана с прогнозом «Стабильный», что стало лучшим результатом в истории Независимого Казахстана.

Все больше инвестиций привлекают недобывающие отрасли экономики. Обрабатывающий сектор по своим объемам уже обогнал добывающий и продолжает неуклонно расти (в структуре промышленности доля обрабатывающего сектора уже составляет 47%). В этой сфере сегодня плодотворно трудятся 630 тысяч наших сограждан.

По итогам года ожидается реализация 180 индустриальных проектов на общую сумму 1,2 трлн тенге. В частности, будут введены крупные заводы по производству катодной меди в Карагандинской области, ферросплавов в Павлодарской области, компонентов для грузовых автомобилей в Костанайской области, цемента в Жамбылской области, переработке драгоценных металлов в Жамбылской области.

Уже запущены производства по переработке вольфрамовых руд в Алматинской области, сборке автомобилей марки Chevrolet Onix в Костанайской области, выпуску медного концентрата в Жамбылской области, теплоизоляционных материалов в Алматинской области, керамической плитки в Шымкенте.

Благодаря открытию завода по выпуску полипропилена в Атырауской области сформирована полноценная отрасль нефтегазохимии. На очереди – проекты по выпуску полиэтилена и бутадиена.

В Мангистауской области с участием европейского консорциума будет реализован проект по производству «зеленого» водорода. Таким образом создаются совершенно новые для нашей страны предприятия, продукция которых соответствует передовым международным стандартам и востребована на внешних рынках.

Большая работа проводится для повышения доступности жилья социально уязвимым категориям граждан. С этой целью запущены льготные ипотечные программы «Отау», «Наурыз» и «Асыл мекен». Решены также жилищные вопросы всех граждан, чьи дома пострадали во время весенних паводков, а это свыше 17 тысяч семей.

Всесторонняя поддержка оказывается агропромышленному комплексу. Наша главная цель – придать новый импульс развитию сельского хозяйства.

Заметно улучшились показатели Казахстана в Глобальном индексе продовольственной безопасности. Так, в 2022 году наша страна поднялась на 32-е место. По этому показателю мы лидируем среди стран СНГ. Однако это не повод для того, чтобы почивать на лаврах. Мы должны превратить сельское хозяйство в конкурентоспособную передовую отрасль.

Агропромышленный комплекс должен стать одной из основных движущих сил экономического роста. В этом заинтересованы и бизнес, и государство. Прежде всего, это важно с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. Жизнь и благополучие жителей села также напрямую зависят от состояния отрасли.

Теперь хотел бы подробнее остановиться на основных направлениях предстоящей работы.

Первое. Необходимо обеспечить доступность финансирования АПК.

Решая проблему хронического недофинансирования отрасли, государство в текущем году значительно увеличило расходы на АПК. Мы отошли от сложной и непрозрачной схемы предоставления кредитов через субсидирование процентных ставок. Теперь фермеры получают льготные кредиты на весенне-полевые и уборочные работы напрямую по ставке 5%. Впервые объем такого кредитования превысил полтриллиона тенге (580 млрд тенге, ранее 180 млрд тенге), в последующем он будет доведен до полутора триллиона тенге.

Урожайность зерновых культур в этом году составила 16 центнеров с гектара, что существенно выше средних многолетних значений. С некоторых полей убрано 40 и более центнеров с гектара при достаточно высоком качестве и уровне клейковины (32%). Это стало возможным благодаря применению современных агротехнологий, использованию высококачественных семян, удобрений и пестицидов, а также обновлению сельхозтехники.

Теперь стоит задача сохранить собранный урожай и не допустить обвала цен на него. Поручаю Правительству организовать через Продкорпорацию закуп зерна у фермеров в объемах, достаточных для удержания приемлемых цен на рынке. В целях высвобождения мощностей хранения в зерносеющих регионах министерствам сельского хозяйства и транспорта следует оперативно обеспечить перемещение зерна в другие области. Здесь необходима слаженная работа акимов регионов.

Залог богатого урожая – своевременное финансирование посевных и уборочных работ. Ежегодно фермеры испытывали трудности с посевной из-за задержек по выплатам. Поэтому по моему поручению льготные кредиты на весенне-полевые работы будут доступны уже с декабря текущего года. В результате фермеры смогут заблаговременно закупить топливо, запчасти, другие необходимые товары и услуги.

В Послании я говорил о необходимости привлечения в отрасль частных инвестиций. Нужно постепенно сокращать государственное субсидирование АПК и стимулировать льготное кредитование сельского хозяйства банками. Отечественные финансовые институты должны предоставить агропредприятиям возможность получения «длинных» и доступных денежных средств.

Сегодня – День национальной валюты, которая является символом нашего суверенитета. Стабильность тенге – одно из ключевых условий устойчивости казахстанской экономики. Финансовая политика государства должна быть нацелена, в первую очередь, на содействие развитию реального сектора. Учитывая масштабы государственной поддержки, важно наладить в этой сфере эффективный учет и контроль.

По моему поручению проводится работа по искоренению практики приписок, фальсификаций и намеренного искажения статистики в сельском хозяйстве. Это даст нам реальную картину положения дел в отрасли, позволит избежать решений, ведущих к серьезным экономическим потерям.

Правительству следует обеспечить полную прозрачность предоставления субсидий, а также последовательно укреплять рыночные подходы в отрасли. Важно перейти к стратегически выверенному и по-настоящему умному государственному регулированию в этой сфере.

Второе. Нужно продолжить активную работу по индустриализации АПК.

В прошлогоднем Послании я поставил задачу в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%. Мы начали реализацию целого ряда проектов, направленных на снижение импортозависимости по основным продовольственным товарам. В частности, в ближайшие годы будет построено 116 современных молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объемы производства молока на 600 тысяч тонн.

Намечен ввод в эксплуатацию 29 мясных птицефабрик общей мощностью более 220 тысяч тонн мяса в год, а также 11 яичных птицефабрик мощностью 850 млн яиц в год.

Планируется создать 6 откормочных площадок на почти 100 тысяч голов крупного рогатого скота, а также запустить комплекс для откорма 50 тысяч голов мелкого рогатого скота.

Кроме того, Правительством прорабатывается открытие первой специализированной биржи, которая обеспечит цивилизованные правила торговли скотом и позволит устранить непродуктивных посредников между фермерами и покупателями.

Третье. Следует развивать сельскохозяйственную науку.

Сегодня обостряется конкуренция на мировом продовольственном рынке. Для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность, основной акцент необходимо сделать на развитие науки.

Одним из стратегических приоритетов является возрождение селекции и семеноводства. Доля отечественных семян картофеля и сахарной свеклы в производстве этих культур составляет менее 10%. Эту проблему нужно срочно решать.

В нынешнем году был принят комплексный план по развитию селекции и семеноводства. Поставлены конкретные задачи. Поручаю Правительству обеспечить аграриев семенами отечественного производства. В 2028 году данный показатель должен быть увеличен до 80%, а доля высококачественных (то есть элитных) семян должна составить не менее 15%. Для достижения этого результата следует изучить передовой опыт зарубежных стран.

Во время недавнего визита во Францию я встречался с предпринимателями этой страны и пригласил их совместной работе над проектами в сельскохозяйственной сфере.

Кроме того, в октябре я посетил с государственным визитом Монголию, где состоялись содержательные переговоры с руководством этой страны. Одной из важных тем обсуждения стала судьба лошади – общего достояния двух кочевых народов. Несмотря на то, что монгольские лошади не славятся высоким ростом, они считаются очень выносливыми и способны преодолевать большие расстояния.

Казахи особо ценили и почитали быстроногих аргамаков, считая их своим достоянием: «Тегіміз – түркі, түлігіміз – жылқы». Неспроста говорят, что лошади сыграли важнейшую роль в истории казахского народа. Именно лошади служили кочевникам средством передвижения, обеспечивали им пропитание. Хорошо известны целебные свойства саумала и кумыса для здоровья человека.

Отрадно, что сегодня поголовье лошадей в стране стабильно увеличивается. Тем не менее доля чистокровных породистых лошадей составляет менее 1%, то есть из 4,2 млн лошадей только 40 тысяч – чистокровные. Поэтому сейчас особое внимание следует уделить селекции и разведению чистокровных лошадей.

В Казахстане выращивают несколько видов лошадей. Среди них особое место занимает порода джабе (жабы), история которой неразрывно связано с жизнью и бытом казахского народа. Позднее были выведены костанайская, кушумская, мугалджарская породы. Каждая из них имеет свои достоинства и особенности.

В одном из своих выступлений я уже говорил об адайской породе, являющейся бесценным богатством Мангистау. Тогда я поручил принять конкретные меры по популяризации этой породы в мире. В настоящее время порода «Адай» получила официальное признание. Сегодня эти величественные скакуны достойно представляют нашу страну на различных скачках и соревнованиях. Костанайская лошадь тоже отличается выносливостью, но, к сожалению, эта порода находится на грани исчезновения. На сегодняшний день осталось всего 280 голов. Поэтому ключевыми задачами наряду с увеличением поголовья лошадей является повышение их племенных и продуктивных качеств.

В этом году был принят специальный закон по сохранению и воспроизводству отечественных пород лошадей. Таким образом сделан еще один важный шаг. Поручаю Правительству создать Институт коневодства. Вопрос о его открытии уже давно поднимают эксперты. Уполномоченные органы должны в кратчайшие сроки проработать данный вопрос и определить источники финансирования.

Четвертое. Необходимо шире внедрять передовые технологии.

Актуальная проблема отечественного агросектора – недостаточное использование минеральных удобрений. В нынешнем году на поля было внесено вдвое больше удобрений, чем прежде. Достигнут показатель в 41 % от научно обоснованной потребности. В целом, наметились позитивные тенденции. Однако мы должны стремиться к уровню передовых аграрных держав по соблюдению агротехнологий. Важно снизить импортозависимость –отечественное производство удобрений обеспечивает лишь половину спроса сельского хозяйства.

На сегодняшний день в Казахстане реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов на общую сумму 4 млрд долларов, призванных обеспечить производство 7 млн тонн минеральных удобрений. Таким образом, мы сможем обеспечить внутренний рынок и выйти на экспорт.

Наряду с этим важно развивать производство органических удобрений. Так, международный опыт свидетельствует о том, что овечью шерсть можно эффективно использовать в качестве удобрения для орошаемых земель.

В зоне постоянного внимания должны быть вопросы дальнейшей цифровизации и автоматизации агропромышленного комплекса. У нас есть неплохие результаты в этом направлении. За последние пять лет количество цифровых фермерских хозяйств в стране выросло почти в шесть раз и достигло сейчас уже более двух сотен. Это, по сути, предприятия будущего, в которых широко внедряются передовые технологии. Но останавливаться на достигнутом нельзя.

Предстоит ускорить перевод всех услуг и процессов в отрасли в электронный формат. Алгоритмы получения субсидий и преференций должны быть максимально простыми и понятными для аграриев, а информация о них – доступной по форме и содержанию. Сверхточный учет, контроль и прогнозирование на всех этапах производства может обеспечить использование искусственного интеллекта и «больших данных».

В целом, тотальная цифровизация повысит конкурентоспособность АПК, будет способствовать снижению доли теневого сектора, станет важным фактором дальнейшего совершенствования госуправления в отрасли.

Пятое. Важно повышать доступность сельхозтехники.

Мною поставлена задача довести уровень обновления сельхозтехники до 8-10% в год. Для этого запущена программа льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства под 5% годовых, на которую выделено 120 млрд тенге.

В Казахстане успешно работают 8 крупных совместных предприятий, в том числе с немецким концерном «Клаас», российским «Ростсельмашем». В этом году выпущено более 4,5 тысяч тракторов и 815 зерноуборочных комбайнов (из них 107 – компанией «Клаас») на сумму порядка 160 млрд тенге.

Правительству нужно сделать акцент на повышение производительности труда, поддержку мелкоузловой сборки, локализацию импортных комплектующих и создание продуктивных рабочих мест.

Шестое. Следует укрепить экспортный потенциал сельского хозяйства.

Серьезным препятствием здесь являются транспортно-логистические ограничения. К примеру, в нашей стране фиксируются значительные потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения. Поэтому важным направлением должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ.

Принят Комплексный план по строительству и модернизации объектов хранения, в рамках которого будут введены дополнительные мощности на 700 тысяч тонн. Эту работу следует держать на постоянном контроле. Мы должны не только сохранить наши традиционные рынки сбыта, но и диверсифицировать экспорт, создавая гибкие схемы поставок, адаптированные под требования разных стран.

Уже начаты плановые поставки зерна в Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Кыргызстан и Афганистан. Восстановлен доступ на рынок Ирана, куда отгружено 250 тысяч тонн ячменя. Также будут осуществлены поставки зерна в Китай, страны Европейского союза и Северной Африки. Для наращивания морских перевозок запущен новый зерновой терминал в порту Курык. Учитывая возрастающие потребности новых рынков в продовольствии, будет усиливаться роль таких международных коридоров, как «Север – Юг» и Транскаспийский маршрут.

В последние годы одним из главных вопросов повестки моих международных переговоров является решение стратегической задачи по становлению Казахстана как полноценного транспортно-логистического центра Евразии. Большое значение в этом вопросе имеет удобный выход на указанные коридоры, а также улучшение внутренней логистики. Поэтому на ближайшие шесть лет (до 2030 года) мы наметили масштабную модернизацию железнодорожной сети. Планируется отремонтировать 11 тысяч и построить более 5 тысяч километров железных дорог.

Уже реализуются такие крупные проекты, как «Дарбаза – Мактаарал», «Достык – Мойынты», «Бахты – Аягоз» и «Обводная города Алматы», которые позволят увеличить грузопоток в направлении Центральной Азии и Китая. Продолжается масштабная работа по развитию сети автомобильных дорог.

Так, до конца года будет завершено строительство дорог «Астана – Балхаш – Алматы», «Талдыкорган – Усть-Каменогорск», «Актобе – Кандыагаш» и «Атырау – Астрахань».

В текущем году экспортный потенциал Казахстана по зерновым культурам составляет 12 миллионов тонн – это большой объем и огромная ответственность. Приоритетная задача Правительства – оказать всестороннюю поддержку фермерам в сбыте их продукции на зарубежных рынках. Для повышения нашего экспортного потенциала необходимо выращивать больше высокорентабельных культур, востребованных на мировом рынке.

Следует в полной мере использовать и возможности внутреннего рынка. Стоит отметить, что перед фермерами регионов, прилегающих к Алматы, Астане и Шымкенту, открываются большие возможности. Так, хорошим примером может служить Акмолинская область, которая соответствует статусу «продовольственного пояса» Астаны.

В этом году общий объем сельскохозяйственного производства в регионе увеличился в два раза. Это очень хороший результат. В этом же ключе должны работать и другие регионы, прилегающие к городам, обладающими крупными рынками сбыта.

В Казахстане производится большое количество продовольственной продукции. Необходимо шире продвигать отечественные товары, стимулируя спрос на них среди населения.

Уважаемые участники форума!

Хочу отметить, что 40% нашего населения проживает в сельской местности. Состояние агропромышленного комплекса напрямую влияет на качество жизни всех граждан, прежде всего, сельчан. Еще в своей предвыборной программе я отметил необходимость уделять особое внимание развитию села. После президентских выборов мой первый указ был направлен именно на развитие сельских территорий.

По моему поручению Правительство приняло соответствующую Концепцию, рассчитанную на пять лет. Разработана и реализуется программа «Ауыл – ел бесігі». Уже получены конкретные результаты. В этом году выделены средства на прокладку водопроводов в 200 селах. До конца года будут обеспечены чистой водой более 95% сельского населения. По-другому сложно привлечь.

Запущен проект по модернизации системы сельского здравоохранения. На сегодняшний день построено более 140 объектов. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в этом году введено в эксплуатацию 13 сельских школ. За последние пять лет отремонтировано 38 тысяч километров дорог местного значения.

Важная задача – повышение доходов сельского населения. По программе «Ауыл аманаты» предоставляются микрокредиты по ставке вознаграждения 2,5% годовых. В результате в сельской местности создано около 16 тысяч новых рабочих мест. Эта масштабная работа будет продолжена, ведь благоустройство села – наша стратегическая задача.

По моему поручению в прошлом году были восстановлены ранее закрытые районы. Этот шаг придал мощный импульс развитию отдаленных населенных пунктов.

Мы должны работать в соответствии с принципом «сильные регионы – сильная страна». Развитие села очень важно для укрепления государства. В этой связи хочу вновь подчеркнуть: аул – это наша золотая колыбель.

Казахи, которые родились в городе и прожили здесь всю жизнь, также имеют корни в сельской местности. Именно в аулах берегут и хранят традиции, язык и менталитет нашего народа. Чтобы наш народ не исчез в эпоху глобализации, мы должны, прежде всего, сохранить село.

Еще раз повторю: каждый успешный гражданин должен заботиться о своем родном крае. В этом зале находится Қазақстанның Еңбек Ері Иван Адамович Сауэр. Агрофирма «Родина» под его руководством служит отличным примером того, как правильно нужно вести бизнес в сельском хозяйстве. Это передовое предприятие, которое не только вносит значительный вклад в продовольственное обеспечение столицы и развитие экономики региона, но, что более важно, по-настоящему заботится о своих работниках и жителях села.

Села имени Наги Ильясова и Тан в Кызылординской области, село Шахтерское в Карагандинской области, село Новоникольское в Северном Казахстане также могут служить образцами для подражания. В каждом регионе есть такие процветающие населенные пункты. Немало успешных предпринимателей, вышедших из сел. Я призываю бизнесменов развивать свои родные места. Убежден, каждый человек, добившийся больших достижений своим добросовестным трудом, должен внести личный вклад в процветание сел. Именно это станет проявлением подлинного патриотизма, заботы о Родине.

В основе общенациональной акции «Таза Қазақстан» также лежат эти ценности. В рамках проекта наши населенные пункты стали чище и обрели новый облик. Забота об окружающей среде стала неотъемлемой частью общественной культуры. Эту работу следует продолжить. По моему поручению Правительство приняло соответствующую концепцию, нацеленную на повышение экологической культуры населения.

Неотъемлемыми качествами нашей нации должны стать трудолюбие и ответственность. Сегодня красивая жизнь в соцсетях и агрессивная реклама так называемого «успешного успеха» создают у людей иллюзию, что добиться всего легко и просто. Какая-то часть молодежи в это верит и тратит свое драгоценное время впустую. Правда в том, что за любым достижением стоит кропотливая работа. Не зря раньше говорили: «Терпение и труд все перетрут». Хочу, чтобы у каждого гражданина нашей страны в жизни была цель: добиться успеха честным и ответственным трудом. В этом и заключается подлинный смысл принципа «Ответственный гражданин – Честный труд – Заслуженный успех». Я всегда говорю, что верю в молодежь. Убежден, что сфера сельского хозяйства может открыть широкие перспективы для самореализации молодежи. Руководители хозяйств, которые хорошо знают, насколько тяжело привлечь кадры в село, в этом особенно заинтересованы.

Государство уделяет большое внимание подготовке специалистов для агропромышленной сферы. В последние годы по всей стране открываются филиалы передовых зарубежных вузов. В четырех из них по международным программам ведется обучение специалистов самых востребованных аграрных профессий – агрономов, мелиораторов, биотехнологов и экологов.

В целом, государство и бизнес на селе должны решать все вопросы сообща. Ценю молодых предпринимателей, пришедших в сельскую местность, чтобы заниматься производством агропродуктов. И государство, со своей стороны, не останется перед вами в долгу.

В Послании я указал на то, что Правительству и всем государственным органам следует открыть дорогу отечественному бизнесу и иностранным инвесторам. Поддержкой будут пользоваться те предприниматели и хозяйственники, кто реально помогает сельчанам, заботится об их быте и благополучии. Надо максимально содействовать их инвестиционным проектам, не создавать им бюрократические проволочки, одним словом, работать с ними в одной связке. Правительство и акимы не должны потворствовать тем людям, кто рассматривает землю как источник сверхдоходов и не уделяет должного внимания решению социальных вопросов на селе.

Ответственные предприниматели и инвесторы способны стать настоящими лидерами положительных перемен в стране. Искренне надеюсь, что вы продолжите улучшать условия сельчан, показывая пример солидарности и деятельного патриотизма. Государство будет оказывать вам всемерную поддержку и оценивать ваш труд должным образом. Для повышения продуктивности взаимодействия и улучшения коммуникации между государством и агробизнесом предлагаю проводить данный Форум на ежегодной основе.

Уважаемые соотечественники!

Пользуясь случаем, хочу также высказаться по некоторым актуальным вопросам повестки дня. С началом учебного года у нас традиционно на первый план выходят те или иные проблемы, связанные с системой образования. Считаю, что в этой сфере нет таких тем, которые не являются важными.

К примеру, за счет государства предоставляется бесплатное горячее питание в школах учащимся начальных классов и детям из малообеспеченных семей. Однако большого внимания требует качество еды в школьных столовых. Недавний случай с отравлением детей в Мангистауской области справедливо вызвал резонанс в обществе. Нельзя допустить повторения подобных ситуаций. Естественно, нужен жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Но здесь проблема гораздо шире.

Мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. Следует стремиться к международным стандартам питания детей. Пища в столовых должна обеспечивать растущий организм всем необходимым – это оказывает прямое влияние на здоровье подрастающего поколения.

Профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых. Для формирования культуры правильного и сбалансированного питания в школах агропромышленные предприятия должны выступить партнерами образовательных учреждений.

Еще одна актуальная задача – безупречное проведение отопительного сезона. Этому я уделяю особое внимание. К приходу минусовых температур оказался не готов город Сарань, в котором только недавно дома были подключены к теплоснабжению. За данное упущение ответственные должностные лица уже получили соответствующие наказания. Для всех акимов это должно послужить уроком. Срывы отопительного сезона будут рассматриваться как показатель некомпетентности руководителей.

Между тем в целом по стране в этом году проведена большая работа по ремонту энергоисточников и сетей теплоснабжения. Запасов топлива на складах достаточно. Но «почивать на лаврах» нельзя, нужно держать ситуацию на постоянном контроле.

Перед всей системой государственного управления сейчас стоят серьезные задачи и вызовы. Важно своевременно реагировать на нештатные ситуации, прогнозировать и предотвращать кризисные процессы, прислушиваться к запросам общества. Требуется скоординированная работа всех государственных органов, коммунальных и других служб. Однако, занимаясь текущими вопросами, мы не должны терять из виду наши стратегические цели. Нужно смотреть дальше и шире, ориентироваться на перспективу, не искать временных решений проблем, а устранять их коренные причины.

Как вы знаете, в Послании мною поручалось принять меры, направленные на эффективное использование бюджетных средств. Разумеется, в бюджетной политике должен главенствовать принцип прагматизма. Но нельзя экономить на социальных расходах, зарплатах бюджетников, пенсиях и пособиях – это моя принципиальная позиция.

Следует всегда держать в фокусе внимания приоритетную задачу поступательного повышения благополучия граждан. Безусловно, нужно находить способы совершенствования и наращивания потенциала пенсионной системы. Важно стимулировать развитие так называемой «серебряной экономики», когда пожилые люди, еще полные здоровья и энергии, активно продолжают вносить свой вклад в развитие страны. Это тем более актуально, когда мы говорим о поступательном росте средней продолжительности жизни, которая уже превысила 75 лет, как об одном из ключевых достижений социальной политики государства.

Недавно широко обсуждалась тема возможного запрета на выплату премий государственным служащим. По данному вопросу министерством финансов уже даны разъяснения – оснований для такого запрета не существует. Госслужащие выступают одними из главных проводников системных преобразований в стране. Зарабатывают они немного, часто задерживаются на работе допоздна. У них тоже есть семьи и обязательства, наконец, простые человеческие желания и планы. Считаю, что для повышения эффективности госорганов оплата труда рядовых сотрудников должна быть конкурентной. И премии помогают решать эту задачу. По-другому сложно привлечь на госслужбу квалифицированных специалистов и предотвратить текучку кадров.

Правительству необходимо пересмотреть систему социальной помощи гражданам. Соответствующее поручение уже было дано. Государственную адресную социальную помощь должны получать действительно нуждающиеся граждане. Однако встречаются случаи, когда сразу несколько человек из одной семьи получают адресную социальную помощь. К сожалению, такие люди не хотят трудиться и зарабатывать на жизнь, потому что рассчитывают на помощь от государства. Это неприемлемо. В конечном счете, такая позиция ведет к социальному иждивенчеству.

На пути строительства Справедливого Казахстана особое внимание мы уделяем обеспечению прозрачности во всех сферах. В этом контексте большое значение приобретает всеобщее декларирование доходов наших граждан, которое постепенно внедряется с 2021 года. В рамках первых трех этапов этим требованием охвачены более 4 млн человек, в частности, госслужащие, руководители квазигосударственного сектора, предприниматели, а также их супруги.

Планируется, что в следующем году декларации будут сдавать еще около 8 млн человек. Однако следует учесть тот факт, что Концепция всеобщего декларирования доходов была принята уже 14 лет назад. За это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха. Обеспечена интеграция баз данных различных государственных учреждений. Усилен финансовый и налоговый контроль. С учетом этих масштабных изменений возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап. Правительству необходимо проработать решение этого вопроса.

Все преобразования мы должны осуществлять продуманно, прагматично, корректируя их в соответствии со здравым смыслом и нашей спецификой. Я уже говорил, что наши всесторонние реформы не остановятся, а будут неуклонно продолжаться.

У нас есть план реализации новых инициатив и решений, нацеленных на дальнейшую модернизацию страны. Сейчас они тщательно прорабатываются. Планирую представить их в следующем году. Часть инициатив, как это уже у нас сложилось, будет обнародована мною на очередном заседании Национального курултая, который пройдет в Боровом, другая часть – в моем ежегодном Послании.

На пути построения подлинно Справедливого Казахстана предстоит еще много работы. Нам нужно постоянно укреплять основы нашей общенациональной идентичности, повышать эффективность госуправления, последовательно развивать экономику. Важно иметь четкое видение далеких горизонтов, к которым мы стремимся. Так мы сможем проложить верный курс к нашим стратегическим целям.

Мы должны уверенно смотреть вперед, не отвлекаясь на пустопорожние разговоры и ненужные споры. Убежден, что вместе мы сможем претворить в жизнь самые смелые начинания.

Дорогие друзья!

В своем недавнем Послании я предложил учредить почетные звания для представителей рабочих профессий, изобретателей и ученых. В систему государственных наград планируется включить еще 9 почетных званий. В частности, в знак признания огромного вклада работников сельского хозяйства в развитие страны будет учреждено звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері». Депутаты рассматривают вопрос о внесении изменений в соответствующие законы.

В течение следующего года, объявленного Годом рабочих профессий, в центре внимания должны быть подлинные люди труженики. Уверен, это будет способствовать популяризации в обществе ценностей трудолюбия и профессионализма.

Недавно я пригласил в Акорду, на церемонию вручения государственных наград, представителей нескольких трудовых династий. У нас немало примеров того, как знания и опыт передаются в семье из поколения в поколение. Такая преемственность создает подлинных профессионалов, искренне преданных своему делу.

Трудовые династические традиции очень сильны в аграрной сфере. Ведь именно на селе, имеющем живую связь с землей, особенно чтят семейные ценности, прислушиваются к мудрости старших, относятся с заботой к окружающей среде.

Крепкие фермерские хозяйства, как правило, создаются усилиями нескольких поколений. В этой отрасли успех не приходит сразу, но аграрии знают, что земля всегда вознаграждает за терпение и усердный труд. Яркий пример – трудовая династия Зенченко.

Қазақстанның Еңбек Ері Геннадий Иванович Зенченко в тяжелые девяностые смог сохранить и поставить на новые рельсы фермерское хозяйство села Новоникольское. Сегодня это уже крупная компания, включающая два десятка предприятий и обеспечивающая работой свыше тысячи человек. Фамилия Зенченко в народе прочно ассоциируется с трудолюбием и качественной продукцией. Компания служит образцом ответственного бизнеса, финансируя нужные социальные проекты и создавая комфортные условия для жизни сельчан. Дело Геннадия Ивановича достойно продолжают его потомки.

Мною принято решение отметить многолетние заслуги этой трудовой династии, присвоив директору компании Геннадию Геннадьевичу Зенченко высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері».

Кроме того, орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени награждены доярка крестьянского хозяйства в Жамбылской области Бактыгуль Дуйсебекова и чабан товарищества в области Абай Рымхан Сыдыков.

Берик Салауов, верблюдовод производственного кооператива имени Курмангазы Атырауской области, также удостоен этой награды.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награжден ветеринарный врач из Костаная Валерий Козлович.

В число граждан, отмеченных государственными наградами, вошли зоотехники, пастухи, технологи и комбайнеры. В целом, по Казахстану было награждено более 100 человек. Именно такие люди, олицетворяющие идею честного труда, должны быть примером для молодежи.

Сегодняшние награды – результат ваших самоотверженных усилий. Выражаю вам искреннюю благодарность.

Пусть процветают наши села!

Желаю всем благополучия!