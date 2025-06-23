Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем наблюдательного Совета Polpharma Group Ежи Стараком, прибывшем в Астану для участия в 37-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Они обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в фармацевтической отрасли, в частности, в области увеличения доли отечественного производства лекарственных средств по приоритетным для населения направлениям.

Стороны рассмотрели ход реализации проекта по расширению завода АО «Химфарм» в городе Шымкент посредством строительства новых производственных зданий и лабораторных площадей. С учетом потребности рынка на предприятии планируется освоение выпуска 2 млрд единиц лекарственных средств в год под торговой маркой SANTO Member of Polpharma Group. Объем инвестиций составляет $62,6 млн. Планируется создание 300 новых рабочих мест.

Приоритетными терапевтическими направлениями для разработки локального производства выбраны такие социально значимые заболевания, как: туберкулез, хронический вирусный гепатит С и цирроз печени, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства, болезни центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы и др.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо отмечает важность развития отечественной фарминдустрии и производства медицинских изделий. В данном направлении мы стремимся увеличить долю отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий. Реализуем меры, стимулирующие локализацию производства фармацевтической продукции. Приоритетом являются импортозамещение и трансфер медицинских технологий, развитие научного и экспортного потенциала. Правительство Казахстана заинтересовано в реализации подобного масштаба социально важных производств и окажет необходимые меры поддержки для своевременного запуска инвестпроекта», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Председатель наблюдательного совета Polpharma Group Ежи Старак дал высокую оценку инвестиционному климату в Казахстане и заверил, что новое производство будет оснащено современной техникой и производимая продукция будет полностью соответствовать всем мировым стандартам в области фарминдустрии.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерения укреплять взаимовыгодное сотрудничество. Премьер-министр поручил Министерству здравоохранения и акимату города Шымкент в кратчайшие сроки обеспечить подготовку проекта Соглашения об инвестициях по строительству нового современного производства лекарственных средств.

Общий объем инвестиций Polpharma Group в предприятие АО «Химфарм» составило свыше $130 млн, создано более 1300 рабочих мест. Завод выпускает более 280 генерических препаратов, охватывающих 12 фармакотерапевтических групп. Производство сертифицировано по международным стандартам GMP и GDP. Продукция поставляется в Россию, Кыргызстан, Монголию, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и др. Введенный в прошлом году в эксплуатацию Центр качества и инноваций позволяет самостоятельно разрабатывать и внедрять новые препараты, усиливая научно-исследовательскую базу в Казахстане. Ведется сотрудничество с образовательными учреждениями страны в подготовке кадров для отечественной фармацевтики.