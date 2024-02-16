Посевы пшеницы и ячменя сократят этой весной в Казахстане

Сельское хозяйство, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В то же время планируется увеличить посевы масличных и кормовых культур

Фото: Kazpravda.kz

Вице-премьер Серик Жумангарин заслушал ход реализации программы по диверсификации посевных площадей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил, что в целом посевная площадь сезона 2024 года составит 23,9 млн га. Это на 115,6 га меньше, чем в прошлом году. Будут сокращены посевы пшеницы (-439,2 тыс. га) и ячменя (-129,5 тыс. га). В то же время планируется увеличить посевы масличных (на 414,7 тыс. га) и кормовых культур (на 96,4 тыс. га). Ожидается сокращение площадей, отведенных под такие влагоемкие культуры, как хлопчатник (-16 тыс. га) и рис (-6,4 тыс. га).

Наибольший объем площадей посевов пшеницы будет сокращен в Акмолинской области (-251,3 тыс. га) и диверсифицирован под масличные культуры – с 198 тыс. га в 2023 году до 400 тыс. га в 2024-м. Увеличатся посевы масличных и в Костанайской (+85 тыс. га), Северо-Казахстанской (+65 тыс. га), Абайской (+11 тыс. га), Павлодарской (+11 тыс. га) областях.

В целом, в 2024 году в Казахстане самые большие площади под масличные культуры будут отведены в СКО (751 тыс. га), Костанайской (746 тыс. га) и с учетом планов – Акмолинской областях. В ВКО засеют масличными 219 тыс. га, что на 9 тыс. га больше, чем в 2023 году.

- С учетом мощностей перерабатывающих предприятий и конъюнктуры рынка считаем необходимым провести работу по сокращению площадей кукурузы в Алматинской области и области Жетісу на 15 тыс. га. За счет сокращения зерновых необходимо увеличивать площади высокорентабельных приоритетных культур. В частности, довести уже в этом году посевы масличных до 3,2 млн га. Акиматы сами могут определить приоритетность планируемых посевных площадей масличных, исходя из возможностей аграриев и наличия материально-технической базы, — сказал Азат Султанов.

Отдельное внимание на совещании уделили вопросу увеличения посевов кормовых культур. С учетом проводимой работы по наращиванию производства молочной продукции и развитию животноводства в регионах нужна основательная кормовая база. Всего в этом году посевы кормовых планируется увеличить на 96,4 тыс. га.

Также были отмечены планы по увеличению площадей такой социально значимой культуры, как сахарная свекла на 13,3 тыс. га, что позволит довести ее посевы до 26,3 тыс. га.

Стоит отметить, что государством оказывается всесторонняя поддержка производителей сахарной свеклы: им выплачивается по 25 тыс. тенге за тонну при сдаче на переработку. Также с 10 декабря 2023 года до 50% увеличен норматив возмещения при приобретении свекловодами специальной техники.

Для увеличения использования казахстанскими аграриями удобрений и минимизации коррупционных рисков в данной сфере в настоящее время прорабатывается механизм авансового субсидирования.

- О том, что МСХ меняет культуру взаимодействия между регионами и правительством, обозначая индикативы в рамках проведения государственной политики в сфере АПК, говорилось в январе на заседании правительства. Мы рассчитываем и доводим до вас индикаторы, которые нужно выполнять либо совместно с нами доработать с учетом особенностей области. Работа по диверсификации посевных площадей должна быть рассчитана на 5-летний период и ответственность регионов – исполнить ее качественно, проработав возможность выделения средств из бюджетов для поддержки производства необходимых стране культур, — подчеркнул Серик Жумангарин.

 

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